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«Сань, ты же меня знаешь»: Любопытных не добавят с чат с главой Бурятии

«Сань, ты же меня знаешь»: Любопытных не добавят с чат с главой Бурятии
Власть, 
Появились скриншоты обсуждений из заработавшего бизнес-чат в WhatsApp с министрами и Алексеем Цыденовым

Как сообщал «Байкал-Daily», по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова появилась бизнес-группа в WhatsApp. В ней проблемы обсуждают напрямую предприниматели и чиновники. В числе участников группы зампреды правительства, министры и сам Алексей Цыденов.

Мессенджер WhatsApp ставит ограничение в 256 пользователей, однако желающих намного больше. От бизнесменов, желающих попасть в чат нет отбоя, они одолевают одним и тем же вопросов: как попасть в группу.

В этой связи министр экономики Бурятии Александр Бардалеев накануне вновь написал на своей странице в Facebook «инструкцию», а также дал понять, что «связи» не работают.

«Уважаемые коллеги-предприниматели! Повторю то, что отмечал вчера и позавчера. Чат в ватсапе «Бизнес Онлайн Бурятия» нужен:

1. Цель - это решить КОНКРЕТНУЮ проблему предпринимателя в ОНЛАЙН режиме.

2. Вопросы общего характера про законы, налоговые режимы, где взять деньги, «просто хочу сидеть в чате – «Сань, ты же меня знаешь» - В ЭТОТ ЧАТ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.

3. ПРИМЕР РАССМОТРЕНИЯ В ЧАТ:
ООО «Кедр», директор Иванов П.С. Не оформляют договор на тех.присоединение, сверх срока прохождение гос.технической или гос.экологической экспертизы, незаконная проверка предприятия, нет согласования министерства и респ.агентства. Указывается КОНКРЕТНЫЙ ОРГАН С КЕМ ПРОБЛЕМА.

4. Для решения вопросов предпринимателей в группу включены бизнес-объединения ТПП Пётр Ертанов, «Опора России» Валентина Намсараева Владимир Манжуев, «Деловая Россия» Семен Матхеев , РСПП Соляник Сергей Владимирович, Dorzhiev Geser + уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев.

5. Они наделены полномочиями администраторов чата, ответственны за включение участников в чат и ОБЪЕКТИВНУЮ И НЕПРЕДВЗЯТУЮ их ротацию, сами обозначают конкретный кейс и отслеживают его решение от госоргана. ВЫХОДИТЕ НА НИХ НАПРЯМУЮ, ОБОЗНАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ ЗАПРОС.

Желающим задать вопросы относительно чата «Бизнес Онлайн Бурятия» министр экономики предложил писать ему в личные сообщения на Facebook или же на личный телефон +7-914-983-13-56.

Чат уже активно работает. На вопросы предпринимателей отвечает лично Алексей Цыденов. Скриншоты переписок выложил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

В частности, Алексей Цыденов вновь объяснил, что в чате не будут рассуждать о возможных изменениях законодательства, а намерены решать конкретные проблемы. Так, одна предпринимательница озвучила свой вопрос, и ей тут же назначили встречу в мэрии.










мессенджеры предприниматели
 
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