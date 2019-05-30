«Сань, ты же меня знаешь»: Любопытных не добавят с чат с главой Бурятии

В частности, Алексей Цыденов вновь объяснил, что в чате не будут рассуждать о возможных изменениях законодательства, а намерены решать конкретные проблемы. Так, одна предпринимательница озвучила свой вопрос, и ей тут же назначили встречу в мэрии.

































