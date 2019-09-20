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Минвостокразвития поддержало идею о выдаче 10 га животноводам в Забайкалье

Минвостокразвития поддержало идею о выдаче 10 га животноводам в Забайкалье
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Забайкальский край просит особые условия программы «Дальневосточный гектар»

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержит идею правительства Забайкальского края о предоставлении животноводам 10 га по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщил заместитель главы минвостокразвития России Павел Волков, передаёт пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Мы согласны, хорошее предложение, мы его рассмотрим. Есть на этом пути определённые сложности, которые обсуждались с депутатами Государственной думы. Было уже предложение и в части расширения возможностей гектара для занятия сельскохозяйственным производством и другими видами деятельности. Мы все инициативы регионов поддерживаем, поэтому будем обязательно обсуждать вопросы на уровне правительства, - сказал Павел Волков.

Ранее руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Алексей Хосоев сообщил, что по программе «Дальневосточный гектар» под животноводство в регионе подано около 10% заявок от общего числа.

- В отличие от других субъектов Дальневосточного федерального округа, у нас в наличии есть такие земли, которые позволяют получить серьёзные цифры по заявкам на гектар под пастбища. С этим связана наша инициатива по совершенствованию программы — по заявкам животноводов увеличить площади, как минимум, до 10 га. Одного гектара, мы все понимаем, по данному виду деятельности недостаточно, - добавил он.

Программа «Дальневосточный гектар» является бессрочной и действует на территории присоединившихся к Дальневосточному федеральному округу Забайкалья и Бурятии в три этапа. Первые полгода земля предоставляется только жителям региона, с 1 февраля 2020 года участки смогут оформить уже все дальневосточники. С 1 августа 2020 года земля в Забайкалье и Бурятии по программе «Дальневосточный гектар» станет доступна всем россиянам, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три годазадекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участком гражданин может бесплатно получить землю в собственность или длительную аренду.

Для удобства граждан сформирован портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчётов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия.
сельское хозяйство дальневосточный гектар
 
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