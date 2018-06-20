В Бурятии не рассчитывали потребность детей в спортивной инфраструктуре
Прокуратура Бурятии проверила деятельность органов власти, физкультурно-спортивных и образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних. В ходе проверки выявлены существенные нарушения законности.
- Министерством спорта и молодёжной политики не осуществляется мониторинг детского населения с целью установления достаточности и доступности таких организаций, реальных потребностей в развитии спортивной инфраструктуры. Почти у трети детско-юношеских спортивных школ отсутствуют спортивные сооружения, более 30% зданий имеют значительную степень износа, в 99 общеобразовательных школах нет спортивных залов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Несмотря на распространённый характер нарушений в сфере, в ответ на обоснованные обращения граждан в органы власти профильное министерство необходимых мер не принимало.
По результатам рассмотрения представлений, внесенных районными и межрайонными прокурорами, приняты меры к устранению нарушений.
Прокуратурой республики внесены представления в правительство республики, в министерство спорта и молодёжной политики республики, министерство образования и науки республики. Представления находятся на рассмотрении.
Минспорта и минобраз Бурятии получили представления прокуратуры
Власть, Фото:
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