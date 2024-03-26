В Иркутске внедряют электронный проездной билет

Он действует на три вида муниципального транспорта



В Иркутске начали внедрение электронного проездного билета в муниципальном общественном транспорте. Он действует в автобусах, трамваях и троллейбусах.



Электронный проездной билет представляет собой пластиковую карту. Для оплаты проезда нужно поднести её к терминалу, который находится у водителя.



Пока это единый проездной билет для всех категорий граждан. Стоимость карты – 100 рублей, срок её использования – 5 лет. Стоимость проезда с 1 по 31 число каждого месяца – 1500 рублей, они списываются с карты. Количество поездок не ограничено. Пополнить баланс можно через банковское приложение или в терминалах банка.



– Это изменение позволит проанализировать трафик пассажиропотока, выявить наиболее популярные пересадочные точки. Приложение уже разработано. В дальнейшем планируем создать различные виды тарифного меню: для студентов, школьников, пенсионеров, отдельно на автобус и электротранспорт, – рассказал директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.



Новые проездные уже доступны к покупке в киосках муниципальных предприятий на территории города, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.



