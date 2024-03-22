Для этого в городе появилось собственное оборудование
В Улан-Удэ будут изготавливать дорожные знаки, сообщил мэр города Игорь Шутенков. Для этого закупили для этого специальное оборудование — плоттер. Комбинат по благоустройству уже изготовил первый знак.
- Не секрет, что знаки часто ломают, на них сказывается стихия, иногда их даже воруют, а когда их нет, то создаются аварийные ситуации на дорогах. Теперь мы сможем сами оперативно сделать любой знак и поставить их в нужном месте. А ещё это сэкономит бюджет, - отметил Игорь Шутенков.
Плоттер работает очень просто. Первым делом он вырезает необходимые элементы на световозвращающей плёнке, а потом аккуратно наклеивает их на основу. Отмечается, что это очень тонкая и кропотливая работа. На изготовление одного знака в среднем уходит 30 минут.
Улан-Удэ сам себя обеспечит дорожными знаками
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