Международное мероприятие состоится в аймаке Умнеговь
В этом году в аймаке Умнеговь Монголии планируется провести международный фестиваль исполнителей на морин хууре. VII-й фестиваль впервые пройдёт в городе Даланзадгад.
Мероприятие состоится с 16 по 22 июля. Его цель – популяризация монгольской культуры и искусства в мире посредством демонстрации искусства игры на национальном двухструнном музыкальном инструменте, а также взаимный обмен навыками между отечественными и зарубежными музыкантами и расширение сотрудничества между исследователями морин хуура.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в 2008 году в рамках реализации указа «О почитании и популяризации национального инструмента морин хуур» была создана неправительственная организация «Всемирная ассоциация морин хуура» и организовано множество мероприятий, одним из которых стал международный фестиваль исполнителей на морин хууре.
Возрастное ограничение: 6+.
Монголия соберёт исполнителей на морин хууре на фестиваль
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