21 марта

20 марта

Популярное

Монголия соберёт исполнителей на морин хууре на фестиваль

Монголия соберёт исполнителей на морин хууре на фестиваль
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Международное мероприятие состоится в аймаке Умнеговь

В этом году в аймаке Умнеговь Монголии планируется провести международный фестиваль исполнителей на морин хууре. VII-й фестиваль впервые пройдёт в городе Даланзадгад.

Мероприятие состоится с 16 по 22 июля. Его цель – популяризация монгольской культуры и искусства в мире посредством демонстрации искусства игры на национальном двухструнном музыкальном инструменте, а также взаимный обмен навыками между отечественными и зарубежными музыкантами и расширение сотрудничества между исследователями морин хуура.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в 2008 году в рамках реализации указа «О почитании и популяризации национального инструмента морин хуур» была создана неправительственная организация «Всемирная ассоциация морин хуура» и организовано множество мероприятий, одним из которых стал международный фестиваль исполнителей на морин хууре.

Возрастное ограничение: 6+.
Монголия фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 21.03.2024
Местами ожидается снег 
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
Общество, 20.03.2024
Соревнования пройдут в столице республике
В Улан-Удэ выберут лучшие организации, ратующие за ЗОЖ
В Улан-Удэ выберут лучшие организации, ратующие за ЗОЖ
Общество, 20.03.2024
Объявлен конкурс на лучшую корпоративную практику по сохранению здоровья работающих
В Чите состоится первенство ДФО по греко-римской борьбе
В Чите состоится первенство ДФО по греко-римской борьбе
Общество, 20.03.2024
Также Забайкалье примет межрегиональный турнир по футболу
На Байкале наступает международная буерная неделя
На Байкале наступает международная буерная неделя
Общество, 20.03.2024
Будет разыгран кубок Азии и проведены первенства и чемпионат России
В Улан-Удэ детскую библиотеку преобразят в «терминал аэропорта»
В Улан-Удэ детскую библиотеку преобразят в «терминал аэропорта»
Общество, 20.03.2024
Для юных читателей микрорайона Загорск модернизируют библиотеку №6
В заповеднике Забайкалья проснулись медведи
В заповеднике Забайкалья проснулись медведи
Общество, 20.03.2024
Ходьба по снегу им не понравилась
На севере Бурятии изменится расписание нескольких пригородных поездов
На севере Бурятии изменится расписание нескольких пригородных поездов
Общество, 20.03.2024
Электрички будут запаздывать и ходить в другие дни
Бурятия завершит ремонт разрушенной школы в ДНР в мае
Бурятия завершит ремонт разрушенной школы в ДНР в мае
Общество, 20.03.2024
Здание пострадало в результате ракетного обстрела
В музей Улан-Удэ передали «секретную» карту города 1943 года
В музей Улан-Удэ передали «секретную» карту города 1943 года
Общество, 20.03.2024
Документ показывает план столицы республики времён Великой Отечественной войны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^