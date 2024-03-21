Монголия соберёт исполнителей на морин хууре на фестиваль

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Международное мероприятие состоится в аймаке Умнеговь



В этом году в аймаке Умнеговь Монголии планируется провести международный фестиваль исполнителей на морин хууре. VII-й фестиваль впервые пройдёт в городе Даланзадгад.



Мероприятие состоится с 16 по 22 июля. Его цель – популяризация монгольской культуры и искусства в мире посредством демонстрации искусства игры на национальном двухструнном музыкальном инструменте, а также взаимный обмен навыками между отечественными и зарубежными музыкантами и расширение сотрудничества между исследователями морин хуура.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в 2008 году в рамках реализации указа «О почитании и популяризации национального инструмента морин хуур» была создана неправительственная организация «Всемирная ассоциация морин хуура» и организовано множество мероприятий, одним из которых стал международный фестиваль исполнителей на морин хууре.



Возрастное ограничение: 6+.

