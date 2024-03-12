Телефон доверия работает круглосуточно
Управление Федеральной службы судебных приставов по Бурятии напомнило, что в ведомстве функционирует круглосуточный телефон доверия по коррупционным вопросам 8(3012)28-95-21.
По телефону доверия принимается информация:
- о готовящихся, совершённых и совершаемых преступлениях коррупционной направленности;
- о конфликте интересов на службе в органах принудительного исполнения;
- о фактах несоблюдения сотрудников необходимых запретов и ограничений.
Отмечается, что каждое обращение, поступающее на телефон доверия, тщательно проверяется, а его конфиденциальность гарантируется.
Жителей Бурятии просят сообщать о коррупции среди судебных приставов
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