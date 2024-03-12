Жителей Бурятии просят сообщать о коррупции среди судебных приставов

Телефон доверия работает круглосуточно



Управление Федеральной службы судебных приставов по Бурятии напомнило, что в ведомстве функционирует круглосуточный телефон доверия по коррупционным вопросам 8(3012)28-95-21.



По телефону доверия принимается информация:



- о готовящихся, совершённых и совершаемых преступлениях коррупционной направленности;

- о конфликте интересов на службе в органах принудительного исполнения;

- о фактах несоблюдения сотрудников необходимых запретов и ограничений.



Отмечается, что каждое обращение, поступающее на телефон доверия, тщательно проверяется, а его конфиденциальность гарантируется.



