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У жителя Хакасии арестовали имущество из-за долгов его тёзки из Бурятии

У жителя Хакасии арестовали имущество из-за долгов его тёзки из Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У мужчин одинаковые даже даты рождения

Житель Хакасии пострадал из-за должника из Бурятии. С мужчины пытались взыскать долг, который накопил его полный тёзка. У мужчин одинаковые не только фамилия, имя и отчество, но и даже рождения.

Как выяснилось, житель Еравнинского района накопил долг по алиментам, а также не расплачивается по кредитам. Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов. Пристав наложил арест на банковские счета, а также на автомобиль, но при этом ошибся с взыскателем.

- Судебный пристав-исполнитель неверно определил лицо, которое обязано исполнить содержащиеся в судебных актах требования, и наложил арест на транспортное средство и банковские счета жителя Хакасии, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В целях защиты прав жителя Хакасии прокурор района внёс представление руководителю регионального управления федеральной службы судебных приставов.

После прокурорского вмешательства все постановления пристава- исполнителя, вынесенные в отношении невинно пострадавшего мужчины отменили, арест с его банковских счетов и транспортного средства снят.

судебные приставы

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