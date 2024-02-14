У жителя Хакасии арестовали имущество из-за долгов его тёзки из Бурятии

У мужчин одинаковые даже даты рождения



Житель Хакасии пострадал из-за должника из Бурятии. С мужчины пытались взыскать долг, который накопил его полный тёзка. У мужчин одинаковые не только фамилия, имя и отчество, но и даже рождения.



Как выяснилось, житель Еравнинского района накопил долг по алиментам, а также не расплачивается по кредитам. Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов. Пристав наложил арест на банковские счета, а также на автомобиль, но при этом ошибся с взыскателем.



- Судебный пристав-исполнитель неверно определил лицо, которое обязано исполнить содержащиеся в судебных актах требования, и наложил арест на транспортное средство и банковские счета жителя Хакасии, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В целях защиты прав жителя Хакасии прокурор района внёс представление руководителю регионального управления федеральной службы судебных приставов.



После прокурорского вмешательства все постановления пристава- исполнителя, вынесенные в отношении невинно пострадавшего мужчины отменили, арест с его банковских счетов и транспортного средства снят.



