У мужчин одинаковые даже даты рождения
Житель Хакасии пострадал из-за должника из Бурятии. С мужчины пытались взыскать долг, который накопил его полный тёзка. У мужчин одинаковые не только фамилия, имя и отчество, но и даже рождения.
Как выяснилось, житель Еравнинского района накопил долг по алиментам, а также не расплачивается по кредитам. Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов. Пристав наложил арест на банковские счета, а также на автомобиль, но при этом ошибся с взыскателем.
- Судебный пристав-исполнитель неверно определил лицо, которое обязано исполнить содержащиеся в судебных актах требования, и наложил арест на транспортное средство и банковские счета жителя Хакасии, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В целях защиты прав жителя Хакасии прокурор района внёс представление руководителю регионального управления федеральной службы судебных приставов.
После прокурорского вмешательства все постановления пристава- исполнителя, вынесенные в отношении невинно пострадавшего мужчины отменили, арест с его банковских счетов и транспортного средства снят.
У жителя Хакасии арестовали имущество из-за долгов его тёзки из Бурятии
Общество, Фото:
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