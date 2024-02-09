Осуждённым раздали буклеты
Осуждённых женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ посетил представитель сообщества Анонимных алкоголиков. В колонии есть женщины с алкогольной и наркотическими зависимостями.
- Гость рассказал историю становления и развития сообщества, рассказал истории участников общества, а также провёл параллель между употреблением спиртного и совершением преступления. В завершение встречи всем присутствующим вручили информационные буклеты и поблагодарили за внимание, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Отметим, сейчас в России насчитывается около 320 групп Анонимных алкоголиков почти в 150 городах и населённых пунктах.
Сообществу Анонимных алкоголиков Бурятии 17 лет. Впервые жители республики, решившие избавиться от пагубной привычки, собрались вместе в начале августа 2006-го. Как сообщал «Байкал-Dailу», прошлым летом в Бурятии вновь прошёл форум анонимных алкоголиков.
В улан-удэнской колонии рассказали истории Анонимных алкоголиков
Общество, Фото:
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