«За 3-4 года скатилась на дно»: Бывшие алкоголики со всей страны съехались в Бурятию



АА – это и мужчины, и женщины, которые делятся друг с другом своим опытом и помогают другим избавиться от зависимости. Единственное условие для членства в организации – желание бросить пить. Существует она только на добровольные пожертвования и не связана ни с какими сектами, религией, политическими направлениями, компаниями или учреждениями. А ещё – не поддерживает чьи-либо интересы и не выступает против них.



Единственная цель анонимных алкоголиков – оставаться трезвыми и помогать завязать с «зелёным змием» другим. На подобных собраниях они не раскрывают свои полные имена (то есть с фамилией) и просят не публиковать фото и видео с ними в СМИ.



На подобных съездах важная часть знакомства – перекличка (собравшиеся говорят, из какого они города) и так называемая считалочка трезвости. Кто-то называет срок – от 20 лет до нескольких дней, а люди, которые капли в рот не брали всё это время, встают со своих мест. Чем меньше не употребляет спиртное бывший алкозависимый, тем громче аплодирует ему зал. На сей раз самый большой срок «трезвости» оказался более 16 лет, самый маленький – пара дней.



«Потихоньку началось, как у всех»



Содружество АА Бурятии тесно сотрудничает с республиканским наркологическим диспансером (РНД). Психолог медучреждения Анастасия Попова отметила: главная задача специалистов – снять интоксикацию и помочь человеку в первый момент.



- Тем не менее, люди в белых халатах всё же остаются людьми в белых халатах. А помощь человека, который был в такой же ситуации и прошёл через всё это – огромный вклад. Какая же огромная мотивация, когда человек видит, что он такой не один и другие смогли всё преодолеть. Вы все огромные молодцы, – обратилась она к АА



Участники предстоящего форума поделились с присутствующими своими историями. Они называли своё имя, добавляя «Я алкоголик» и после говорили, из какого города приехали. А другие, как принято на подобных собраниях, его хором приветствовали.



Один мужчина – из Читы – рассказал, что в забайкальской столице восемь групп анонимных алкоголиков. Приходят туда в основном из реабилитационных центров. А сообщество АА в соседнем регионе существует уже 27 лет.



Другой гость по имени Слава – из Железногорска – когда-то работал санитаром в наркологическом диспансере в Чите и, по собственному же собственному признанию, «терпеть алкоголиков не мог, презирал» и даже «издевался над ними». А потом вышло так, что «сам стал таким».



- Но я об этом не жалею, иначе бы ничего не понял в этой жизни, – отметил он. – Узнал, кто я есть на самом деле – эгоист страшный. Так же, как и все – начинал потихоньку, помаленьку. Отец у меня пил, отчим пил. Я не оправдываюсь – просто рассказываю. Надо же честно. На Байкале второй раз в своей жизни. Здесь такая сильная аура.



«Никогда не думала, что со мной это случится»



Иркутскому сообществу АА в 2023-ем исполняется 32 года. Жительница соседнего Приангарья, тоже приехавшая на мероприятие, не выпивает уже девять лет. В подобных форумах она участвует уже третий год.



- Мои муж и отец умерли от алкоголизма. И я, скажем так – третий человек в семье, который употреблял алкоголь. Стаж у меня был большой – лет 27. Причём никогда не думала, что со мной это случится, потому что под ногами была твёрдая почва – работала в педагогике, с трудными семьями. Казалось, что это про кого угодно, но не про меня. Всё случилось очень быстро, стремительно – за 3-4 года я, как принято говорить, скатилась на дно. Уже не работала, выглядела очень плохо. Начала лечение через реабилитацию и благодаря ей узнала про сообщество анонимных алкоголиков.



Свои группы АА есть во многих районах Бурятии. Одной из них – «Наран» в Хоринском районе – минувшей весной исполнилось три года.

В эти дни в кабанском посёлке Энхалук уже в 14-ый раз пройдёт форум анонимных алкоголиков (АА) Бурятии (). В 2023 году их содружество празднует своё 17-летие. Впервые жители республики, решившие избавиться от пагубной привычки, собрались вот так в начале августа 2006-го.Сейчас в регионе насчитывается 10 групп АА. Благодаря им за всё время существования организации от алкоголя отказались около 500 человек.В этот раз на форум в Бурятию съехались представители АА из разных российских городов – соседних Читы и Иркутска, Ангарска, Москвы, Тулуна, Железногорска (Красноярский край), Анапы, Комсомольска-на-Амура и даже из соседней Монголии. А начало слёту трезвенников положила встреча в стенах Национальной библиотеки РБ.До нулевых в нашей республике не было ни одного анонимного алкоголика. Первый появился в 2003 году. Его зовут Максим, но все называют просто Максом. На путь трезвости наш земляк встал благодаря своей маме – женщина, уставшая от пьянства единственного сына, узнала про 12-шаговую программу анонимных алкоголиков. Такое сообщество уже существовало в Иркутске, и мать Макса отправила его туда.Местные анонимные алкоголики проинструктировали его и снабдили необходимой литературой. Потом к Максиму присоединился ещё один житель Бурятии – Чингис. Вместе они создали первую в Бурятии группу под названием «Бургаа» (сокращение от «бурятская группа АА»). Помог настоятель католического храма в Улан-Удэ – отец Адам. Именно там провели первое собрание.