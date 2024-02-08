Соревнования провели в День зимних видов спорта
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии для осуждённых устроили мероприятие, посвящённое Дню зимних видов спорта. Он отмечается 7 февраля.
- Сначала в клубе прошла тематическая викторина, а после стартовал турнир по настольному хоккею. В ходе соревнований выявили лучших игроков, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии осуждённые сыграли в настольный хоккей
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