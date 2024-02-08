В Бурятии осуждённые сыграли в настольный хоккей

Соревнования провели в День зимних видов спорта



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии для осуждённых устроили мероприятие, посвящённое Дню зимних видов спорта. Он отмечается 7 февраля.



- Сначала в клубе прошла тематическая викторина, а после стартовал турнир по настольному хоккею. В ходе соревнований выявили лучших игроков, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.





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