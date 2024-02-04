Правительство призвало субъекты РФ создавать межрегиональные маршруты для туристов

Такие туры возможны и на Байкале

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко призвал регионы к созданию межрегиональных маршрутов. В рамках Дня туризма на выставке-форуме «Россия» он провёл 3 февраля заседание профильной правительственной комиссии по развитию отрасли, в состав которой входят представители всех регионов России.

«Отрасль туризма получила беспрецедентное финансирование и условия для развития. Если в 2018 году на туризм из федерального бюджета было выделено 3,7 млрд рублей, то в 2022 году – 67,7 млрд. Это 18-кратный рост. В 2023 и 2024 годах общий объем финансирования – 100 млрд рублей», - цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

Дмитрий Чернышенко призвал субъекты к созданию и масштабированию сквозных межрегиональных маршрутов.

Например, на Байкале такое взаимодействие возможно между Иркутской областью и Бурятией. Не секрет, что байкальский берег на восточной стороне лучше подходит для двух-трёх месяцев пляжного отдыха в году. Но сейчас большинство туристов посещают один регион. Об этом 2 февраля Ксения Титова, руководитель проектного офиса «ПроГород» (группа ВЭБ). По её оценкам, к 2030 году турпоток на Байкал может вырасти в 2 раза - до 5,2 млн человек. Оптимальная длина тура по одному региону 7-10 дней, а по двум – 10-14 дней.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комиссии отметил, что гостиницы России за 12 месяцев увеличили доходы более чем на 20%. Увеличение номерного фонда является одним из приоритетных направлений, на котором концентрируются меры поддержки.

- С 1 декабря запустили третий этап программы льготного кредитования крупных отелей, - сказал он. - Расширили поддержку на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов. Уже сейчас в адрес минэка поступило более 100 проектов с кредитным портфелем 318 млрд рублей. Из них 93 проекта – это отели на 21 тыс. номеров, 8 проектов – горнолыжная инфраструктура, 7 проектов – аквапарки.

Как сообщал «Байкал-Daily», за 11 месяцев 2023 года турпоток в Бурятию вырос на 46 процентов.

«С января по ноябрь 2023 года мы приняли порядка 614 тысяч туристов, - написал 28 января Алдар Доржиев, министр туризма республики, в своём телеграм-канале. - Такой рост туристического потока мы связываем с переориентацией нашей страны на внутренний турпоток и беспрецедентными мерами поддержки, полученных от федерального центра в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».