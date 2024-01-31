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Подростки из улан-удэнского СИЗО сдали нормы ГТО

Подростки из улан-удэнского СИЗО сдали нормы ГТО
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они выполнили нормативы в разных дисциплинах

В улан-удэнском СИЗО №1 несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные, а также осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Они выполнили нормативы в таких дисциплинах, как сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине и прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Уровень физической подготовки оценивала судейская бригада центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

УФСИН спорт ГТО

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