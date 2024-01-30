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В Улан-Удэ стартовал фестиваль молодых музыкантов

В Улан-Удэ стартовал фестиваль молодых музыкантов
Общество,  Фото:pixabay.com
Он продлится по 4 февраля

30 января в Бурятии стартовал фестиваль «Созвездие молодых - 2024». Он проходит в Улан-Удэ по 4 февраля. Перед горожанами и гостями города выступят молодые музыканты, учившиеся в колледже искусств имени Чайковского, ныне они выпускники или учащиеся ведущих музыкальных вузов России.

В этом году в рамках фестиваля пройдут четыре концерта, один из них состоится в художественном музее имени Сампилова, а гала-концерт пройдёт в театре оперы и балета.

Открытие фестиваля ознаменовал сольный концерт пианиста Баира Борбоева, который состоялся сегодня, 30 января, в концертном зале колледжа искусств. Вторым мероприятием станет выступление баяниста Алексея Петрякова (6+), которое пройдёт в художественном музее имени Сампилова 31 января.

2 февраля в концертном зале колледжа искусств выступят студенты творческих вузов России (6+). А 4 февраля состоится завершающее мероприятие фестиваля в театре оперы и балета имени Цыдынжапова (6+). В этот день в исполнении симфонического оркестра, под управлением лауреата государственной премии России, народного артиста Бурятии, дирижёра Владимира Рылова, а также молодых музыкантов прозвучат шедевры вокальной и инструментальной музыки.

Возрастное ограничение: 6+.
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