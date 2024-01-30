В районе Улан-Удэ объявлена акция поздравлений с Сагаалганом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Горожане могут записать короткие видеоролики на бурятском языке



В Советском районе столицы Бурятии стартует онлайн-акция видеопоздравлений к Сагаалгану на бурятском языке «Улзы хэшэг». Для участия в акции участники записывают видеоролики и выкладывают их в социальной сети с хештегом #УлзыХэшэг с 29 января по 7 февраля.



Готовые видеоролики или ссылку на них необходимо направить до 7 февраля на электронную почту администрации Советского района: Sharipova_KA@ulan-ude-eg.ru.



В акции могут принять участие жители района, творческие коллективы, организации и учебные заведения. Участники должны быть подписаны на официальные аккаунты администрации Советского района в социальных сетях.



Требования к видеоролику:

-горизонтальная съёмка;

-продолжительность видеоролика не более 1 минуты;

-открытый аккаунт в социальной сети;

-приветствуется использование различных элементов и предметов одежды национальных костюмов.



Критерии оценивания:

- качество озвучивания на бурятском языке;

- оригинальность, новизна идеи;

- содержательность воплощения идеи видеоролика.



Лучшие работы будут представлены на официальных аккаунтах в социальных сетях администрации Советского района.



Возрастное ограничение: 0+.

