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На жительницу Бурятии повесили кредит её «двойника»

На жительницу Бурятии повесили кредит её «двойника»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за этого женщина четыре с лишним года платила чужой долг

Уполномоченного по правам человека в РБ Юлию Жамбалову попросила о помощи жительница Бурятии, которая лишилась своих кровных из-за чужого кредита. Началось всё ещё в августе 2019 года. Со счёта женщины списывали деньги для погашения задолженности по исполнительному производству её «двойника» из Ставропольского края. У них полностью совпадают фамилия, имя, отчество и даже даты рождения.

Наша землячка неоднократно обращалась к судебным приставам Ставрополья, но безрезультатно. В сентябре с её счёта «ушло» 5198 рублей.

По инициативе омбудсмена в региональном УФССП всё-таки начали проверку, в ходе которой выяснилось, что данные (паспорт, ИНН, СНИЛС) в исполнительных производствах принадлежат жительнице республики.

В итоге их подкорректировали и вынесли постановления об отмене обращения взыскания на средства женщины. Деньги ей вернули, а судебному приставу-исполнителю, сделавшему ошибку, указали на недопущение подобных нарушений впредь.

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