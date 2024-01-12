В аймаках Монголии стартовала череда зимних фестивалей

В стране начался новый зимний туристический сезон



В аймаках Монголии до конца марта пройдёт ряд зимних праздничных мероприятий. Так, 12 января в аймаке Архангай стартовал международный ледовый фестиваль «Winterland ice festival 2024» (6+). Его проведут по 14 января на берегу реки Тамир. Специально для фестиваля построили стадион из тюков соломы. После окончания мероприятия солома будет продана по сниженной цене скотоводам региона, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Программа фестиваля включает в себя соревнования по игре в кости на льду, спортивное мероприятие по популяризации парусных саней, церемонию открытия туристического проекта «100 тысяч туристов – 100 тысяч коз», конкурс и выставка по отбору высокопородных монгольских собак-банхаров «Хангайн Хасар», конные скачки, конкурс лучших зимних национальных костюмов, ледолазание, монгольский кёрлинг, купание в проруби, конную стрельба из лука, выставку ледяных и снежных скульптур и многое другое. Кроме того, в конце марта на озере Угий запланирован чемпионат мира по зимней рыбалке (0+).



Каждый год в целях защиты окружающей среды аймак Ховд организует ледовый фестиваль «Мунгулуг шагшуурга» (6+, «Серебристый тростник»). В этом году зимний праздник традиционно пройдёт 20 и 21 января на озере Хар-Ус-нуур, единственном месте, где гнездятся далматинские пеликаны. В настоящее время администрация аймака Ховд и рабочая группа, которая займётся организацией ледового фестиваля, решают организационные вопросы.



1 и 2 февраля в городе Даланзадгад аймака Умнеговь состоится мероприятие под названием «Тумэн тэмээний баяр» или «Фестиваль верблюдоводов» (6+). В рамках фестиваля традиционно проводятся верблюжьи бега и соревнования по верблюжьему поло, конкурс на самую красивую пару с верблюдами и многие другие мероприятия. Также в этом году впервые в аймаке запланирован «Фестиваль верблюжьего молока» (6+).



Ледовый фестиваль «Синяя жемчужина» (6+), который проводится в сомоне Хатгал аймака Хувсгел, традиционно проходит 2 марта каждого года. Во время фестиваля будет организовано множество мероприятий, отражающих особенности аймака: игры в кости на льду, соревнования по велоспорту, конькобежному спорту, показательные выступление по мотоспорту, соревнования на собачьих упряжках, перетягивание каната на льду, эстафетные соревнования, семейные соревнования, скачки и выступления местных артистов.



В сомоне Цагааннуур аймака Хувсгел состоится ещё одно мероприятие нового формата – «Фестиваль снега и оленеводов» (6+). В этом году оно пройдёт 5 и 6 марта. Фестиваль знакомит с обычаями и традициями этнических групп цаатан и дархат. Его цель – продемонстрировать традиции и культуру местных народов и то, как северные олени приспосабливаются к экстремальным погодным условиям в аймаке Хувсгел. В рамках зимнего мероприятия запланированы выставка продукции оленеводства, соревнования среди оленеводов, конкурс национальных костюмов и многое другое.



Возрастное ограничение: 6+.

