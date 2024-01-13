В 2024 году выберут «Гордость земли Иркутской»

Конкурс стартует 1 февраля в формате народного голосования



В Иркутской области в 2024 году пройдёт конкурс «Гордость земли Иркутской». Решение о проведении регионального конкурса было принято 11 января на первом в этом году заседании высшего совета при губернаторе.



В ходе заседания директор музея истории города Иркутска Сергей Дубровин выступил с инициативой проведения конкурса «Гордость земли Иркутской». Его цель – отметить жителей области за труд, за активную жизненную позицию, за вклад в развитие региона. Глава региона Игорь Кобзев поддержал инициативу и поручил сформировать оргкомитет для его проведения.



– Конкурс пройдёт по шести номинациям. В нём смогут принять участие простые трудящиеся, волонтёры, бойцы СВО, многодетные матери и другие жители региона. Кроме того, выдвигать номинантов смогут трудовые коллективы или общественные организации, – подчеркнул Игорь Кобзев.



Запуск конкурса планируется 1 февраля. Он будет проходить в формате народного голосования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



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