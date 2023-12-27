СПИД Центр Бурятии протестировал на ВИЧ известные организации Бурятии





Гомбоева Намжилма, специалист по связям с общественностью ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД»

С начала года ВИЧ-статус определен у 427 жителей Бурятии. Доля заражённых ВИЧ-инфекцией снижается среди молодёжи. Наибольшее количество случаев заражения ВИЧ зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 49 лет.ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции преимущественно половым путем, который по итогам 2023 года составил 97,2% от вновь выявленных случаев в республике.ВИЧ-инфекция передаётся половым путём, через кровь, от матери к ребёнку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. Поэтому необходимо воздержаться от сексуального контакта, если нет постоянного партнёра или барьерной контрацепции под рукой. Если все-таки постоянный партнёр имеется, то в таком случае, мы советуем сохранять верность своей второй половинке. Обязательно необходимо использовать при каждом сексуальном контакте барьерную контрацепцию. Запрещается употреблять внутривенные наркотики и делать тату в нелицензированных заведениях.На телефон доверия СПИД Центра Бурятии часто поступают звонки с вопросами про передачу ВИЧ-инфекции. Бывают вопросы про передачу ВИЧ через слюну и укусы насекомых. Мы опровергаем мифы и всегда отвечаем, что ВИЧ не передаётся при рукопожатии и объятиях, через слюну, при поцелуях, кашле или чихании, через укусы насекомых (в том числе кровососущих и животных). Не передаётся и при приёме пищи, пользовании общей посудой, столовыми приборами, полотенцами и постельным бельём.Это событие направлено на привлечение внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и повышение осведомлённости о ней. Участники акции в этот день прикрепляют к одежде петельки из красных ленточек как символ важности проблемы СПИД и поддержки ВИЧ-инфицированных граждан, разворачиваются мобильные пункты анонимного и бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ.В рамках этого дня в Бурятии проводятся тематические мероприятия и акции, повышающие уровень информированности населения о ВИЧ-инфекции. Это крупномасштабные акции, обучения, лекции, экспресс-тестирования.На постоянной основе Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД проводит среди трудовых коллективов бесплатные и анонимные экспресс-тестирования на ВИЧ прямо на рабочем месте. В этом году в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД выбор пал на такие организации, как Гусиноозёрская ГРЭС, «Водоканал», центр дополнительного образования «Эдельвейс», БГУ, детский сад «Колобок», группа компаний «ЭкоАльянс», комитет городского хозяйства, комитет архитектуры, «Авторадио», Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, федеральная служба судебных приставов.Трудовые коллективы активно идут на сотрудничество и вызываются сами организовать для своих сотрудников экспресс-тестирование на ВИЧ, так как понимают важность проблемы данного заболевания.СПИД Центр Бурятии не забывает и про молодёжь. Среди новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией у молодых людей от 15 до 29 лет – процент заражения ВИЧ-инфекцией составляет 12,2%. Для студентов проводятся экспресс-тестирования на базе их образовательного заведения. В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИД проводилось экспресс-тестирование в Бурятском государственном университете им. Доржи Банзарова.Нами проводится активная профилактическая работа среди школьников и студентов Бурятии. С помощью лекций и обучений по профилактике ВИЧ-инфекции молодёжь в разы больше идет на контакт и охотно воспринимает информацию по профилактике ВИЧ, в сравнении со взрослыми.1 декабря в Улан-Удэ прошла акция «Сдай тест на ВИЧ!» с проведением анонимного и бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ в ТРЦ «Пиплс Парк», где каждый желающий мог сдать анализ, задать интересующие вопросы и выиграть от нас фирменную промопродукцию. Плюс такого тестирования в том, что результаты готовы через 10-15 минут.Среди новых случаев ВИЧ-инфицирования более 97% людей в Республике Бурятии инфицировались ВИЧ-инфекцией половым путём. Сегодня в группе риска – всё сексуально активное население. И это происходит, в частности, из-за измен в супружеской паре. Для того, чтобы семья была крепкой необходимо быть взаимно верными, ведь одно из таких правильных решений поможет уберечь себя и своего партнёра от заражения ВИЧ-инфекцией.Если у человека хотя бы раз в жизни был незащищённый половой контакт, и он не сдавал анализ на ВИЧ, возможно, он уже инфицирован ВИЧ и передаёт её другим. Инфекция протекает бессимптомно, и ты можешь не знать, что она у тебя есть. Определить наличие ВИЧ-инфекции по внешним признакам невозможно и парам, которые решили отказаться от защиты, необходимо обязательно протестироваться, чтобы знать 100% свой ВИЧ-статус.В Республике Бурятия с 1990 года по 1 декабря 2023г. зарегистрировано 11 075 ВИЧ-инфицированных, показатель распространённости на 100 тыс. нас. – 1125,5 из них умерло за все годы – 3 456 человек, из них на стадии СПИД – 1 123. Основной путь передачи – половой, он составил 97,2% от вновь выявленных случаев. Процент инфицированных парентеральным путём (при употреблении наркотиков) составил 2,3%. Всего с 2000 г. родилось 2 146 ребёнка, из них инфицировались от матери 100 детей.Часы работы: с 8:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:00.Суббота, воскресенье – выходные дни.Ул. Цивилева, 41., тел.: 46-13-51.Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД: 46-11-55.