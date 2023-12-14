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Таксист-лихач из Иркутска собрал почти 100 штрафов ГИБДД

Таксист-лихач из Иркутска собрал почти 100 штрафов ГИБДД
Общество, 
Он не спешил оплачивать штрафы до ареста автомобиля

Иркутянин, работающий в такси, частенько превышал скорость и накопил 98 штрафов на общую сумму почти 50 тысяч рублей. Однако оплачивать он их не спешил, пока к делу не подключились судебные приставы.

- Судебный пристав-исполнитель установил автомобиль должника — Toyota Prius и наложил на него арест. После ареста и изъятия транспортного средства должник погасил все задолженности в установленный законом срок добровольного исполнения. Все исполнительные производства были окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

С начала 2023 года с водителей Иркутской области за нарушение ПДД было взыскано 28 миллионов рублей.



штраф такси судебные приставы

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