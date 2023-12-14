Он не спешил оплачивать штрафы до ареста автомобиля
Иркутянин, работающий в такси, частенько превышал скорость и накопил 98 штрафов на общую сумму почти 50 тысяч рублей. Однако оплачивать он их не спешил, пока к делу не подключились судебные приставы.
- Судебный пристав-исполнитель установил автомобиль должника — Toyota Prius и наложил на него арест. После ареста и изъятия транспортного средства должник погасил все задолженности в установленный законом срок добровольного исполнения. Все исполнительные производства были окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
С начала 2023 года с водителей Иркутской области за нарушение ПДД было взыскано 28 миллионов рублей.
Таксист-лихач из Иркутска собрал почти 100 штрафов ГИБДД
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отличились Яна Енина и Александр Кондрашин
На это выделили более 300 тысяч рублей
Однако на дистант некоторых учеников в Оке переводить не собираются
Наказание для хозяев блудного скота в республике ужесточили
Осуждённые рисовали карандашами, фломастерами и красками
Они накопили долгов в общей сложности на 3,7 млрд
Он не спешил оплачивать штрафы до ареста автомобиля
Автобусы больше не останавливаются там, где продают спиртное
Авиабилеты со скидкой вовсю раскупают вахтовики
В том числе там попеняли энергетикам
Местные жители утверждают, что отходы на одной из улиц не вывозят уже три недели
Там выросли горы отходов высотой в три этажа
«О каждом награждаемом я могу говорить долго. Всех знаю, каждый достоин этих высоких наград», - подчеркнул Алексей Цыденов
Они заявили, что обвинять простых людей в этом нельзя
В некоторых из них похолодало до 15 градусов