Весной в центре Улан-Удэ стартует строительство новой коммунальной инфраструктуры

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Город вошёл в проект комплексного развития территорий



С наступлением строительного сезона в 2024 году в центральной части столицы Бурятии стартуют работы по реконструкции коммунальной инфраструктуры. Новые сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации обеспечат целый жилой микрорайон, который в ближайшие годы возведут в рамках проекта комплексного развития территорий. На строительство всех инженерных коммуникаций выделено 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.



Сейчас в центре Улан-Удэ преобладают старые постройки. Многим зданиям уже больше 100 лет, а 33 многоквартирных дома и вовсе признаны аварийными. Большинство жителей проживают в квартирах, в которых печное отопление и даже нет санузла. В более новых многоквартирных домах ситуация лучше. Однако в этих домах инженерные сети достаточно изношены, а отопление поступает с неэффективных котельных.



Для решения этой проблемы Улан-Удэ вошёл в проект комплексного развития территорий. Таким образом, в исторической части возведут современный жилой микрорайон с развитой социальной инфраструктурой. Проблем с коммуникациями уже не будет. Все дома подключат к обновлённым сетям.



- Уже решено построить порядка 200 тысяч кв. м жилья. Плюс ко всему возведут детский сад, школу, поликлинику и много другое. Что касается теплоснабжения, то мы планируем провести реконструкцию ТЭЦ-1. Будет дополнительно установлен паровой котёл. Это для подогрева теплоносителя. Все мощности посчитаны. А реконструкция и достройка ТЭЦ-2 включена в мастер-план. Таким образом, теплом обновлённую центральную часть города будет снабжать ТЭЦ-1, а электричеством обновлённые источники, – рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Если говорить о сетях водоснабжения, то трубы планируют проложить от памятника «Молодость Бурятии».



- Что касается водовода, то он будет проложен от Виадука, где памятник «Молодость Бурятии», оттуда пойдёт большой ствол водоснабжения по улице Смолина до самой набережной. Его будут делать участками. Канализационные трубы «пройдут» по улице Каландаришвили, – добавил Евгений Луковников.



По словам специалистов управления комплексного развития территорий, в ходе строительства сетей центральная часть города будет поэтапно «перекрываться». Все графики и схемы, где и как долго будет идти строительство, опубликуют в средствах массовой информации, на сайте и в телеграм-канале учреждения.



Отметим, что новый квартал застройщик возведёт за счёт своих средств. А коммунальные сети будут построены за счёт иных источников. Это позволит сдержать цены на недвижимость.



