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Учреждения культуры Бурятии призывают побороться за звание лучших в стране

Учреждения культуры Бурятии призывают побороться за звание лучших в стране
Общество, 
Конкурс определит лидеров среди театров, музеев, домов культуры, библиотек

Объявлен всероссийский ежегодный профессиональный конкурс «Лучшее учреждение культуры России». В конкурсе могут принять участие как государственные, так и частные учреждения культуры – театры, музеи, дома культуры, библиотеки. Поучаствовать в нём призывают и представителей Бурятии.

Номинации конкурса: «Лучший театр», «Лучший музей», «Лучший культурный центр», «Лучший дворец культуры», «Лучший ансамбль», «Лучший дом народного творчества», «Лучшая библиотека», «Лучшие муниципальные дома культуры».

Ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте www.kultorggoda.ru
культура конкурс

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