Конкурс определит лидеров среди театров, музеев, домов культуры, библиотек
Объявлен всероссийский ежегодный профессиональный конкурс «Лучшее учреждение культуры России». В конкурсе могут принять участие как государственные, так и частные учреждения культуры – театры, музеи, дома культуры, библиотеки. Поучаствовать в нём призывают и представителей Бурятии.
Номинации конкурса: «Лучший театр», «Лучший музей», «Лучший культурный центр», «Лучший дворец культуры», «Лучший ансамбль», «Лучший дом народного творчества», «Лучшая библиотека», «Лучшие муниципальные дома культуры».
Ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте www.kultorggoda.ru
Учреждения культуры Бурятии призывают побороться за звание лучших в стране
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