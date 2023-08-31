Учреждения культуры Бурятии призывают побороться за звание лучших в стране

Конкурс определит лидеров среди театров, музеев, домов культуры, библиотек



Объявлен всероссийский ежегодный профессиональный конкурс «Лучшее учреждение культуры России». В конкурсе могут принять участие как государственные, так и частные учреждения культуры – театры, музеи, дома культуры, библиотеки. Поучаствовать в нём призывают и представителей Бурятии.



Номинации конкурса: «Лучший театр», «Лучший музей», «Лучший культурный центр», «Лучший дворец культуры», «Лучший ансамбль», «Лучший дом народного творчества», «Лучшая библиотека», «Лучшие муниципальные дома культуры».



Ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте www.kultorggoda.ru

