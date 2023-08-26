В Улан-Удэ на «Мальчика с птичкой» надели панамку

Скульптура Даши Намдакова стоит в центре бурятской столицы
Улан-удэнцы продолжают наряжать «Мальчика с птичкой». На этот раз на произведение Даши Намдакова надели чёрную панамку. Возможно, кто-то таким образом решил уберечь голову скульптуры от дождя, который моросит сегодня в бурятской столице.
После парада Победы 9 мая на скульптуру надевали красноармейскую пилотку
и тельняшку. В минувшей осенью «ребёнка» утепляли шапкой и шерстяным свитером.
«Мальчик с птичкой» появился на фонтане у Гостиных рядов со стороны улицы Куйбышева в 2022 году во время глобальной реконструкции прилегающей территории за 29,5 млн рублей.
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Скульптура Даши Намдакова стоит в центре бурятской столицы
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