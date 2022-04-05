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В Улан-Удэ реконструкция у Гостиных рядов обойдётся в 29,5 млн рублей

В Улан-Удэ реконструкция у Гостиных рядов обойдётся в 29,5 млн рублей
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
В ходе реконструкции в том числе установят наземные батуты для детей

В Улан-Удэ приступили ко второму этапу реконструкции территории вокруг Гостиных рядов, сообщила сегодня администрация города.

Как выяснил «Байкал-Daily», контракт на эти работы заключили в марте по максимальной цене, так как на торги были подана единственная заявка. Бюджету второй этап реконструкции обойдётся в 29,5 миллионов рублей.

Сейчас на территории вокруг Гостиных рядов начнётся демонтаж старого покрытия и малых архитектурных форм. На демонтаж подрядчику отведён месяц.

Вообще же площадь общественной территории второй очереди составляет 1,5 га. В неё входят шахматный сквер со стороны улицы Коммунистическая и сквер на улице Куйбышева.


- Демонтажные работы будут проводиться такими инструментами, которые позволят проводить работы аккуратно, не нанося ущерб зданию Гостиных рядов. После демонтажа, с наступлением положительных температур мы приступим к основному этапу работ, - сообщили представители подрядной организации.

Сейчас подрядная организация завозит необходимое оборудование, и сегодня начнётся установка ограждений и информационных щитов.

- В ходе реконструкции здесь уложат брусчатку, установят наземные батуты для детей. Также в рамках благоустройства планируется убрать хаотичную парковку со стороны улицы Куйбышева, установить торшерное освещение и видеонаблюдение. Согласно проекту, будут высажены новые деревья, обустроены газоны и цветочные клумбы, - сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Арт-объекты «Сердце» и «Пенсионер» отреставрируют и переместят. Так, «Пенсионер» будет смотреть лицом на Гостиные ряды, а «Сердце» переместят в сторону зелёной зоны. Также здесь планируется устройство велосипедных и роллерных дорожек.


Территория вокруг Гостиных рядов победила ранее в рейтинговом голосовании, на неё были выделены деньги из федерального бюджета.

Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции – был завершён в прошлом году. Те работы обошлись в 47,7 миллионов рублей. Кстати, недавно обнаружили недочёты на новенькой площади. Например, разрушаются практически все ограждения для саженцев клёна. Есть у горожан вопросы и к плитке.

Подрядчик устранит разрушения за собственный счёт, так как ещё действует срок гарантийного ремонта. 
реконструкция Гостиные ряды

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