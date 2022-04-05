В Улан-Удэ реконструкция у Гостиных рядов обойдётся в 29,5 млн рублей

В Улан-Удэ приступили ко второму этапу реконструкции территории вокруг Гостиных рядов, сообщила сегодня администрация города.
Как выяснил «Байкал-Daily», контракт на эти работы заключили в марте по максимальной цене, так как на торги были подана единственная заявка. Бюджету второй этап реконструкции обойдётся в 29,5 миллионов рублей.
Сейчас на территории вокруг Гостиных рядов начнётся демонтаж старого покрытия и малых архитектурных форм. На демонтаж подрядчику отведён месяц.
Вообще же площадь общественной территории второй очереди составляет 1,5 га. В неё входят шахматный сквер со стороны улицы Коммунистическая и сквер на улице Куйбышева.
- Демонтажные работы будут проводиться такими инструментами, которые позволят проводить работы аккуратно, не нанося ущерб зданию Гостиных рядов. После демонтажа, с наступлением положительных температур мы приступим к основному этапу работ, - сообщили представители подрядной организации.
Сейчас подрядная организация завозит необходимое оборудование, и сегодня начнётся установка ограждений и информационных щитов.
- В ходе реконструкции здесь уложат брусчатку, установят наземные батуты для детей. Также в рамках благоустройства планируется убрать хаотичную парковку со стороны улицы Куйбышева, установить торшерное освещение и видеонаблюдение. Согласно проекту, будут высажены новые деревья, обустроены газоны и цветочные клумбы, - сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
Арт-объекты «Сердце» и «Пенсионер» отреставрируют и переместят. Так, «Пенсионер» будет смотреть лицом на Гостиные ряды, а «Сердце» переместят в сторону зелёной зоны. Также здесь планируется устройство велосипедных и роллерных дорожек.
Территория вокруг Гостиных рядов победила ранее в рейтинговом голосовании, на неё были выделены деньги из федерального бюджета.
Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции – был завершён в прошлом году. Те работы обошлись в 47,7 миллионов рублей. Кстати, недавно обнаружили недочёты на новенькой площади. Например, разрушаются практически все ограждения для саженцев клёна. Есть у горожан вопросы и к плитке.
Подрядчик устранит разрушения за собственный счёт, так как ещё действует срок гарантийного ремонта.