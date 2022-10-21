На него надели свитер и шапку
В Улан-Удэ утеплили скульптуру «Мальчика с птичкой». Кто-то заботливо нарядил малыша в детскую одежду синего цвета: на голову надели шапочку с помпончиком и свитер. Милые фотографии опубликовали в телеграм-канале ГТРК «Бурятия» утром 21 октября.
Новый арт-объект установили в обновлённых Гостиных рядах в сентябре этого года. Скульптура украшает фонтан. Под скульптуру подбирали специальный вандалоустойчивый камень, который весит полтонны.
«Мальчика с птичкой» изготовил знаменитый мастер Даши Намдаков в память о своём учителе, заслуженном художнике РСФСР Геннадии Васильеве (1940-2011 гг). Васильев – создатель деревянной небольшой композиции «Мальчик с птичкой». Даши Намдаков в память об учителе решил воссоздать известную работу уже в виде уличной скульптуры в большем размере и из другого материала.
В Улан-Удэ утеплили «Мальчика с птичкой»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соответствующий документ подписал глава республики
Осуждённая предстала перед женихом в белом свадебном платье
Ковидом заболели ещё почти 50 человек
Всего за сутки эвакуировали пациентов из пяти районов
20 октября Алексей Цыденов подписал соответствующий указ
Заявки на участие принимаются до 1 ноября
Вещи и продукты принимаются в православных храмах республики
В Улан-Удэ воздух прогреется до +8 градусов
В регионе объявлено о начале конкурса «Республика добрых дел»
Спортивное мероприятие посвятят юбилею Доржи Банзарова
Учёные заповедника в Бурятии поделились результатами своих находок
Получить разрешение на посещение нацпарка можно будет онлайн
Заявки на первый этап всероссийского фестиваля-конкурса принимаются до 20 января
Денежные средства пойдут на приобретение резервного источника электроснабжения
Также детям рассказали о безопасности и поиграли с ними в дворовые игры