В Улан-Удэ на «Мальчика с птичкой» надели пилотку красноармейца

Скульптура также получила тельняшку



На произведение Даши Намдакова в центре Улан-Удэ «Мальчика с птичкой» надели красноармейскую пилотку и тельняшку. Улан-удэнцы, которые после парада Победы гуляли в старом центре столицы Бурятии, обратили внимание, что кто-то с раннего утра украсил скульптурную композицию в рамках празднования 9 мая.

«Рождение новой традиции? Мы только за!» - пишут в соцсетях.

«Мальчик с птичкой» появился на фонтане у Гостиных рядов со стороны улицы Куйбышева в 2022 году во время глобальной реконструкции прилегающей территории за 29,5 млн рублей.

«Байкал-Daily» писал, что скульптуру в 2022 году изготовил знаменитый мастер Даши Намдаков в память о своём учителе, заслуженном художнике РСФСР Геннадии Васильеве (1940-2011 гг.). Васильев - создатель деревянной небольшой композиции «Мальчик с птичкой». Даши Намдаков в память об учителе решил воссоздать известную работу уже в виде уличной скульптуры в большем размере и из другого материала.



Строители подобрали специальный камень под «Мальчика с птичкой».



– Сам камень весит около полтонны. При его установке было достаточно сложно маневрировать. Сделали его вандалоустойчивым, прочно закрепили не только саму скульптуру, но и сам камень. Просим горожан бережно относиться к новой скульптуре, – обращался в прошлом году к горожанам архитектор проекта Дмитрий Ильин.

