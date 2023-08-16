Он за деньги предлагал продлить «больничный»
41-летний житель Нижнеудинска признан виновным в мелком взяточничестве.
Суд установил, в июле 2022 года мужчина, будучи работником системы здравоохранения, предложил пациенту за продление листка нетрудоспособности передать ему денежное вознаграждение. Последний согласился на это, передав взятку в размере пяти тысяч рублей и сообщив о преступлении в правоохранительные органы.
В ходе предварительного и судебного следствия вину не признал.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки
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