16 августа

15 августа

Популярное

В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки

В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он за деньги предлагал продлить «больничный»

41-летний житель Нижнеудинска признан виновным в мелком взяточничестве.

Суд установил, в июле 2022 года мужчина, будучи работником системы здравоохранения, предложил пациенту за продление листка нетрудоспособности передать ему денежное вознаграждение. Последний согласился на это, передав взятку в размере пяти тысяч рублей и сообщив о преступлении в правоохранительные органы.

В ходе предварительного и судебного следствия вину не признал.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
взятка Иркутская область суд прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество, 16.08.2023
В Селенгинске будут проводить ремонтные работы  
В Забайкалье развернётся выставка Никаса Сафронова
В Забайкалье развернётся выставка Никаса Сафронова
Общество, 16.08.2023
Посетители увидят «Осень впечатлений»
В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки
В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки
Общество, 16.08.2023
Он за деньги предлагал продлить больничный
В Бурятии водителей призвали не пить за рулём
В Бурятии водителей призвали не пить за рулём
Общество, 16.08.2023
С начала года с республике задержали пять тысяч нетрезвых водителей 
Жителя Бурятии наказали за выброшенный в лесу мусор
Жителя Бурятии наказали за выброшенный в лесу мусор
Общество, 16.08.2023
Он дважды оставил после себя бытовые отходы
В нацпарке в Бурятии госинспекторы убрали мусор в местах отдыха
В нацпарке в Бурятии госинспекторы убрали мусор в местах отдыха
Общество, 16.08.2023
«Одна выкинутая банка потом постепенно превращаются в стихийную свалку», - отмечают госинспекторы 
История с «Ниагарским водопадом» возле лукодрома в Улан-Удэ дошла до суда
История с «Ниагарским водопадом» возле лукодрома в Улан-Удэ дошла до суда
Общество, 16.08.2023
Чтобы разобраться с ним раз и навсегда, пришлось подключить прокуратуру
В Улан-Удэ после сильного ливня начали осушать лужи
В Улан-Удэ после сильного ливня начали осушать лужи
Общество, 16.08.2023
На затопленные городские улицы уже устремились ваккумки
Клещи в Бурятии радуются своей любимой погоде
Клещи в Бурятии радуются своей любимой погоде
Общество, 16.08.2023
Они стали ещё активнее кусать жителей республики
В Бурятии ушедшие за грибами сельчане заплутали в опасном месте
В Бурятии ушедшие за грибами сельчане заплутали в опасном месте
Общество, 16.08.2023
Местный охотник рассказал, что там блуждают даже опытные лесники
Возле водоёмов в Улан-Удэ отлавливают детей
Возле водоёмов в Улан-Удэ отлавливают детей
Общество, 16.08.2023
Родителей просят не отпускать несовершеннолетних туда одних

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^