В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки

Он за деньги предлагал продлить «больничный»



41-летний житель Нижнеудинска признан виновным в мелком взяточничестве.



Суд установил, в июле 2022 года мужчина, будучи работником системы здравоохранения, предложил пациенту за продление листка нетрудоспособности передать ему денежное вознаграждение. Последний согласился на это, передав взятку в размере пяти тысяч рублей и сообщив о преступлении в правоохранительные органы.



В ходе предварительного и судебного следствия вину не признал.



Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

