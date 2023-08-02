После многочисленных предупреждений дело дошло до суда
Жительницу Бурятии обязали навести порядок на принадлежащем ей сельхозучастке в Баргузинском районе. Он зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью и не использовался по назначению – там не выращивали никакие культуры, не заготавливали корма, не пасли животных и вообще не осуществляли какую-либо сельскохозяйственную деятельность.
В управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии заявили: всё это негативно влияет на почву и ведёт к её деградации. Собственнице не раз выдавали предписания об устранении нарушений, но она игнорировала все требования. Ведомству пришлось обратиться в суд. Иск удовлетворили. Решение уже вступило в силу.
В Россельхознадзоре пояснили: согласно пункту 2 статьи 13 Земельного кодекса РФ, владельцы и пользователи земель, а также арендаторы обязаны проводить мероприятия «по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями и сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений».
Жительницу Бурятии заставили привести в порядок заросший сельхозучасток
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