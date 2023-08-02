Он вернулся в воинскую часть только через месяц
В июне перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал служащий по контракту. Как выяснилось, несколькими месяцами ранее, 20 февраля, он решил отдохнуть от своих обязанностей и самовольно оставил воинскую часть (в/ч).
После месячной отлучки, 24 марта, контрактник добровольно явился в военный следственный отдел и заявил, что покинул в/ч.
Против него в итоге возбудили уголовное дело по части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса РФ и назначили наказание – три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу ещё не вступил.
В Улан-Удэ контрактник утомился от службы и отправился в самоволку
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