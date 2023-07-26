Жительница Бурятии через суд вернёт ошибочно переведённые 58 тысяч

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Деньги признаны неосновательным обогащением



Жительница Иволгинского района Бурятии по ошибке перевела 58 тысяч рублей на чужой банковский счёт. Когда она об этом узнала, то попросила вернуть деньги. Но владелица счёта призналась, что не может этого сделать – на её счета наложен арест судебным приставом.



Тогда женщина обратилась к судебному приставу-исполнителю с заявлением о возврате денежных средств, но ей было отказано. И она вынуждена обратиться в суд.



- Рассмотрев представленные суду доказательства, установив, что переведённые гражданкой Б. на счёт гражданки В. денежные средства в размере 58 000 руб. являются неосновательным обогащением гражданки В., суд взыскал указанные денежные средства с гражданки В. в пользу гражданки Б., - сообщает Иволгинский районный суд.



Решение суда пока не вступило в законную силу.

