Музеи Бурятии и Иркутской области заключили соглашение о сотрудничестве

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Иркутск стал участником федерального проекта «Музейные маршруты»



Вчера, 20 июля, в рамках всероссийского федерального проекта «Музейные маршруты» соглашения о сотрудничестве подписали 16 ведущих музеев Иркутской области и других регионов России.



Директор Иркутского художественного музея Наталья Сысоева заключила соглашения с пятью учреждениями, среди которых государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, государственная Третьяковская галерея, центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Калининградский областной музей изобразительных искусств и национальный музей Республики Бурятия.



- Соглашения о сотрудничестве помогают реализовывать совместные проекты, знакомить жителей и гостей Иркутской области с коллекциями крупных музеев страны. В частности, благодаря такому сотрудничеству уже в сентябре этого года в Иркутском художественном музее откроется выставка «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I» (0+) из собрания музея имени Андрея Рублёва и выставка Валентина Серова из собрания Русского музея (0+), - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Возрастное ограничение: 0+.



