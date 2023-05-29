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У жителей Бурятии изымут домашнюю птицу из-за угрозы птичьего гриппа

У жителей Бурятии изымут домашнюю птицу из-за угрозы птичьего гриппа
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике предпринимают меры для защиты птицефабрики

У жителей Бурятии, живущих в радиусе пяти километров от Улан-Удэнской птицефабрики, изымут домашнюю птицу. Сделано это будет для защиты предприятия от птичьего гриппа.

В России растёт число случаев падежа чаек от гриппа птиц. В этом году распространителями птичьего гриппа служат в основном чайки, а не дикие утки, как было раньше. Только в 3 по 16 мая в России было обнаружено 24 случая падежа чаек, при этом трупы были обнаружены вблизи населённых пунктов и водоёмов, прилегающих к ним. В связи с этим в Бурятии состоялось внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии, на котором и было принято решение об изъятии домашней птицы.

- Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптации к жизни в условиях крупных населённых пунктов, где они способны добывать пропитание на городских и стихийных свалках, полигонах бытовых отходов. Чайки всё больше представлены среди людей, и частота их взаимодействия с домашней птицей увеличивается,. Снижение риска возникновения высокопатогенного гриппа птиц возможно только за счёт неукоснительного соблюдения требований законодательства в области ветеринарии. Так, в прошлом году председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил дорожную карту, согласно которой в радиусе 5 километров от промышленных птицеводческих предприятий необходимо создать буферные зоны с отсутствием в личных подсобных хозяйствах домашней птицы. В Бурятии функционирует одно промышленное птицеводческое предприятие, работающее в закрытом технологическом режиме. Общее поголовье птиц на предприятии составляет более 300 тысяч голов. В радиус необходимой буферной зоны вокруг предприятия попадает 73 хозяйства граждан, содержащих домашнюю птицу, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

По итогам противоэпизоотической комиссии было дано поручение – изъять домашнюю птицу в зоозащитной зоне, а владельцам выплатить компенсации.

Детали решения исполнения поручения будут прорабатываться.

Для профилактики птичьего гриппа ежегодно ветеринарная служба республики проводит мониторинговые исследования сыворотки крови от домашней и дикой птицы. Так, в 2022 году было планово исследовано 852 пробы материала, в том числе от дикой и синантропной птицы - 343, от домашней птицы – 900 проб. Результаты отрицательные.

Бурятия ветеринария домашние животные

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