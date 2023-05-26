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Монгольские школьники побывали в вузах и ссузах Бурятии

Монгольские школьники побывали в вузах и ссузах Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В Улан-Удэ прибыла делегация Селенгинского аймака

24 мая в Бурятию прибыла делегация учеников 11-х классов и учителей из Монголии во главе с и.о. директора департамента образования Селенгинского аймака Ч. Алтантуяа. В насыщенную программу пребывания включены встречи в ведущих вузах, техникумах, колледжах и лицеях Улан-Удэ. Все встречи проходят в режиме синхронного перевода.

25 мая гости побывали на экскурсиях в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова. Здесь прошли встречи с ректорами вузов, а в БГУ – ещ и встреча с монгольскими студентами.

Также школьники Монголии смогли узнать, как получить высшее образование в Бурятии. После обеда ребят пригласили в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, школьники, учителя и родители посмотрели условия проживания, посетили выставочный музей, библиотеку и электронный читальный зал. В Бурятском институте инфокоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» в Улан-Удэ гостям показали учебные аудитории, спортзал, музей, ДНК им. В. А. Котельникова. В Восточно-Сибирском государственном институте культуры делегация посетила библиотеку, медиацентр, выставочный зал и КДЦ «Феникс».

Вечером для гостей была подготовлена культурная программа – просмотр спектакля в Бурятском академическом театре драмы им. Хоца Намсараева.

26 мая ребята наносят визит в учреждения СПО: Байкальский колледж технологий и лесопользования, техникум строительства и городского хозяйства, Байкальский колледж туризма и сервиса, Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта. Вечер закончится культурным выходом в национальный музей РБ.

Завершится программа пребывания в Бурятии монгольской делегации встречей с министром образования и науки РБ Валерием Поздняковым в субботу, 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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