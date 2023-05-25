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В Улан-Удэ озеленили сквер Пограничников

В Улан-Удэ озеленили сквер Пограничников
Общество, 
Там высадили около 400 зелёных насаждений

Саженцы акации украсили сквер Пограничников в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Их вырастили в муниципальном питомнике, который открыли в прошлом году, сообщили в комитете городского хозяйства.

Помимо акаций, в сквере высадили саженцы рябины, ели, дерена белого и яблонь. В общей сложности в сквере появилось около 400 зелёных насаждений.

– С каждым годом будем увеличивать количество саженцев. Планируем, что ежегодно городские улицы будем украшать двумя тысячами саженцев из муниципального питомника, что позволит решить проблему недостатка качественных саженцев и сэкономить бюджет города. Теперь не придётся тратить деньги на покупку саженцев у частников, – сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

В озеленении сквера приняли участие и ветераны-пограничники.

– Мы этот сквер открывали в 2015 году для увековечивания памяти пограничников, которые отдали свои жизни, защищая Родину. С тех пор совместно с городом проводим работы по благоустройству, чтобы улан-удэнцы могли здесь спокойно отдохнуть, – рассказал старший инструктор по работе с ветеранами Пограничного управления ФСБ России по Бурятии Василий Коблинский.

В муниципальном питомнике выращивают четыре тысячи кустарников и деревьев различного вида. Отдельную площадку занимает маточный сад для получения семян. Здесь представлено все многообразие деревьев и кустарников, которые растут в нашем климате: хвойные, лиственничные, фруктовые, декоративные.

– В прошлом году в нашем питомнике саженцы акации были высотой всего 10-15 сантиметров. Сейчас мы видим уже полноценные саженцы. Теперь они в городских условиях, с большей долей вероятности, не погибнут и, я надеюсь, не будут сломаны, выкопаны нашими горожанами или раздавлены автомобилями. Скоро мы приступим к черенкованию саженцев акации, что позволит увеличить их количество. Потом будем их доращивать, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.


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