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Байкальские спасатели вытащили из болота корову

Байкальские спасатели вытащили из болота корову
Общество,  Фото:БПСО
Ноги бурёнки полностью увязли в трясине

С 15 по 21 мая спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС четыре раза выезжали по вызовам.

В посёлке Усть-Баргузин Бурятии спасатели и полицейские искали пятилетнего ребёнка. К счастью, всё обошлось. Позже поступила телефонограмма о том, что ребёнок самостоятельно вернулся домой.

Недалеко от посёлка Култук спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения помогли мужчине извлечь из болота корову. Судя по опубликованным фотографиям, бурёнка сильно увязла в трясине. Её вытаскивали с помощью верёвок, разгребая грязь лопатами.



На реке Селенга в районе села Инкино Кабанского района Бурятии перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них утонул. Спасатели транспортировали тело утонувшего и передали его сотруднику полиции.

В Ольхонском районе двое зарегистрированных туристов не смогли завершить пешее путешествие по побережью Байкала из-за животных. Спасатели Сахюртинского подразделения забрали туристов с тропы.

спасатели коровы

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