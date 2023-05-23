Байкальские спасатели вытащили из болота корову

С 15 по 21 мая спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС четыре раза выезжали по вызовам.
В посёлке Усть-Баргузин Бурятии спасатели и полицейские искали пятилетнего ребёнка. К счастью, всё обошлось. Позже поступила телефонограмма о том, что ребёнок самостоятельно вернулся домой.
Недалеко от посёлка Култук спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения помогли мужчине извлечь из болота корову. Судя по опубликованным фотографиям, бурёнка сильно увязла в трясине. Её вытаскивали с помощью верёвок, разгребая грязь лопатами.
На реке Селенга в районе села Инкино Кабанского района Бурятии перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них утонул. Спасатели транспортировали тело утонувшего и передали его сотруднику полиции.
В Ольхонском районе двое зарегистрированных туристов не смогли завершить пешее путешествие по побережью Байкала из-за животных. Спасатели Сахюртинского подразделения забрали туристов с тропы.