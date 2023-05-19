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В Бурятии при опрокидывании лодки погиб рыбак

В Бурятии при опрокидывании лодки погиб рыбак
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Второго мужчину удалось спасти

В четверг, 18 мая, в 20:21 очевидцы, что в районе села Инкино Кабанского района Бурятии в дельте реки Селенги перевернулась лодка с двумя рыбаками. 

Свидетели происшествия спасли одного мужчину, второй, к сожалению, погиб. Его тело подняли на берег.

- К месту происшествия выехали спасатели Посольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на лодке «Фаворит», - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Информация уточняется.
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