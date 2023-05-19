В Бурятии при опрокидывании лодки погиб рыбак





Свидетели происшествия спасли одного мужчину, второй, к сожалению, погиб. Его тело подняли на берег.



- К месту происшествия выехали спасатели Посольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на лодке «Фаворит», - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.



Информация уточняется.



В четверг, 18 мая, в 20:21 очевидцы, что в районе села Инкино Кабанского района Бурятии в дельте реки Селенги перевернулась лодка с двумя рыбаками.