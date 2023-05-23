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В Бурятии простятся с 42-летним мобилизованным, участвовавшим в СВО

В Бурятии простятся с 42-летним мобилизованным, участвовавшим в СВО
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Он скончался от болезни, полученной на спецоперации

В эту среду, 24 мая, в Тункинском районе Бурятии проводят в последний путь 42-летнего Сергея Сороковикова, чья жизнь внезапно оборвалась 13 мая. Причиной стала болезнь, которую наш земляк получил, участвуя в спецоперации на Украине.

Прощание пройдёт в селе Кырен. Оно начнётся в 13:00, сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».

Сергей Сергеевич родился в Кырене 2 июня 1980 года. Он окончил Горхонскую среднюю школу и после получил среднее профессиональное образование. В 1998-ом ушёл в армию и до 2000-го служил в соседнем Забайкалье (тогда ещё – Читинской области). В сентябре 2022-го попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на СВО. На спецоперации он был механиком-водителем.

Сороковикова запомнили как доброго, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Среди одноклассников и друзей он пользовался уважением за весёлый нрав, бесконфликтность и умение сопереживать каждому. У Сергея остались мать, жена, сестра и брат. Глава Тунки Чингис Маншеев выразил глубокие соболезнования его родным и близким. 
смерть

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