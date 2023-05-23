23 мая

22 мая

Популярное

Жители нескольких ДНТ в Улан-Удэ продолжают задыхаться от золы и пыли

Жители нескольких ДНТ в Улан-Удэ продолжают задыхаться от золы и пыли
Общество, 
Забившие тревогу общественники утверждают, что люди могут сгореть

В ноябре в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на непростую ситуацию в микрорайоне Восточный. Власти Улан-Удэ ещё несколько лет назад сдали в аренду пустырь, куда энергетики начали свозить золу с котельных.

По сути, совсем рядом с жилыми домами – недалеко от этого места есть несколько ДНТ – находится опасная свалка с горячим шлаком. По документам же там ведётся рекультивация земель бывшего кирпичного завода.

«Фронтовики» заявили: люди задыхаются от едкого дыма и зольной пыли, которую несёт прямо к домам. А ещё они боятся малейшего порыва ветра, который может спровоцировать пожар. Зола настолько горячая, что плавятся даже шины грузовиков. Всем этим дышат дети.

Общественники обратились в прокуратуру и МЧС, и там нашли ряд нарушений. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы и подтвердили превышение концентрации вредных веществ в почве.

Ситуацию тогда взяли под контроль, но спустя полгода ничего так и не изменилось. Местных жителей всё по-прежнему пугает соседство с опасным объектом. Неостуженный тлеющий золошлак сваливают на пустыне вперемешку с бытовым мусором – многие ведь думают, что это обычная свалка.

Ранее в прокуратуре заверили, что примут меры для закрытия этого объекта. «Люди жалуются на пыль и несоблюдение границ – свалка всё ближе подбирается жилым домам», – отмечают активисты Народного фронта.

Общественникам вновь пришлось пожаловаться в надзорное ведомство. «Считаем необходимым оценить вред, нанесённый окружающей среде», – подчеркнули они. 
жалобы экология ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок
В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок
Общество, 23.05.2023
Дети посоревнуются в быстрых шахматах
В Иркутской области проведут конные соревнования
В Иркутской области проведут конные соревнования
Общество, 23.05.2023
Победители получат подарки и денежные призы
В Улан-Удэ до +22 градусов
В Улан-Удэ до +22 градусов
Общество, 23.05.2023
В республике временами небольшие дожди
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Общество, 22.05.2023
Древний ритуал проведут в конце этой недели
В Бурятии начнётся чемпионат по мотокроссу
В Бурятии начнётся чемпионат по мотокроссу
Общество, 22.05.2023
Первый этап состоится уже на этой неделе
В Иркутске стартует оперный фестиваль «Дыхание Байкала»
В Иркутске стартует оперный фестиваль «Дыхание Байкала»
Общество, 22.05.2023
На открытии выступят солисты из Москвы
В Бурятии состоится кибертурнир
В Бурятии состоится кибертурнир
Общество, 22.05.2023
В Улан-Удэ разыграют «Байкальский летний кубок»
В Улан-Удэ сыграют в «Большой Библиотечный Квиз»
В Улан-Удэ сыграют в «Большой Библиотечный Квиз»
Общество, 22.05.2023
Он будет посвящён празднику библиотекарей
В Иркутской области выберут имя символу фестиваля ремёсел
В Иркутской области выберут имя символу фестиваля ремёсел
Общество, 22.05.2023
Участниками мероприятия станут мастера трёх регионов
В Бурятии завершилась акция «Защитим лес от пожаров»
В Бурятии завершилась акция «Защитим лес от пожаров»
Общество, 22.05.2023
В республике подвели итоги республиканской природоохранной акции
В Иркутской области пенсионер отметила 95-летие
В Иркутской области пенсионер отметила 95-летие
Общество, 22.05.2023
Юбилей отпраздновала жительница Саянска
Делегация Бурятии поедет на «Российскую креативную неделю»
Делегация Бурятии поедет на «Российскую креативную неделю»
Общество, 22.05.2023
Форум состоится во Владивостоке в конце мая
В Улан-Удэ шаманы открыли «Небесные врата»
В Улан-Удэ шаманы открыли «Небесные врата»
Общество, 22.05.2023
В столице Бурятии состоялся весенний тайлган
Футболисты Бурятии завоевали кубок в Иркутске
Футболисты Бурятии завоевали кубок в Иркутске
Общество, 22.05.2023
Детская команда республики стала лучшей на турнире

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^