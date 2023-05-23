Забившие тревогу общественники утверждают, что люди могут сгореть
В ноябре в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на непростую ситуацию в микрорайоне Восточный. Власти Улан-Удэ ещё несколько лет назад сдали в аренду пустырь, куда энергетики начали свозить золу с котельных.
По сути, совсем рядом с жилыми домами – недалеко от этого места есть несколько ДНТ – находится опасная свалка с горячим шлаком. По документам же там ведётся рекультивация земель бывшего кирпичного завода.
«Фронтовики» заявили: люди задыхаются от едкого дыма и зольной пыли, которую несёт прямо к домам. А ещё они боятся малейшего порыва ветра, который может спровоцировать пожар. Зола настолько горячая, что плавятся даже шины грузовиков. Всем этим дышат дети.
Общественники обратились в прокуратуру и МЧС, и там нашли ряд нарушений. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы и подтвердили превышение концентрации вредных веществ в почве.
Ситуацию тогда взяли под контроль, но спустя полгода ничего так и не изменилось. Местных жителей всё по-прежнему пугает соседство с опасным объектом. Неостуженный тлеющий золошлак сваливают на пустыне вперемешку с бытовым мусором – многие ведь думают, что это обычная свалка.
Ранее в прокуратуре заверили, что примут меры для закрытия этого объекта. «Люди жалуются на пыль и несоблюдение границ – свалка всё ближе подбирается жилым домам», – отмечают активисты Народного фронта.
Общественникам вновь пришлось пожаловаться в надзорное ведомство. «Считаем необходимым оценить вред, нанесённый окружающей среде», – подчеркнули они.
Жители нескольких ДНТ в Улан-Удэ продолжают задыхаться от золы и пыли
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