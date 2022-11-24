Улан-удэнцы боятся сгореть из-за тлеющего золошлака

Происшествия, Фото: ОНФ в Бурятии

Тревогу бьют жители посёлка Восточный



Уже несколько лет в посёлок Восточный в Улан-Удэ свозят золошлаковые отходы от котельных. Зольные кучи тлеют всего в 300 метрах от жилых домов, рассказали в ОНФ в Бурятии.



Люди жалуются на едкий дым и пыль и всерьёз опасаются, что может произойти возгорание и огонь в считанные минуты доберется до жилых домов.



- Страшно. Поля не обжигаются, трава сухая. Если от зольной кучи пойдёт возгорание, то никто его остановить не сможет, - делится эмоциями глава ближайшего СНТ «Кирпичник» Николай Финаев.



Эксперты ОНФ выезжали на место выброса шлака и подтвердили, что колёса грузовиков плавятся от горячего шлака. Также на выезжали с проверкой сотрудники Роспотребнадзора, Росприроднадзора и прокуратуры.



Пока вопрос с вывозом шлака остаётся открытым, ОНФ и жители посёлка ждут результатов проверок.



