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Улан-удэнцы боятся сгореть из-за тлеющего золошлака

Улан-удэнцы боятся сгореть из-за тлеющего золошлака
Происшествия,  Фото:ОНФ в Бурятии
Тревогу бьют жители посёлка Восточный

Уже несколько лет в посёлок Восточный в Улан-Удэ свозят золошлаковые отходы от котельных. Зольные кучи тлеют всего в 300 метрах от жилых домов, рассказали в ОНФ в Бурятии.

Люди жалуются на едкий дым и пыль и всерьёз опасаются, что может произойти возгорание и огонь в считанные минуты доберется до жилых домов.

- Страшно. Поля не обжигаются, трава сухая. Если от зольной кучи пойдёт возгорание, то никто его остановить не сможет, - делится эмоциями глава ближайшего СНТ «Кирпичник» Николай Финаев.

Эксперты ОНФ выезжали на место выброса шлака и подтвердили, что колёса грузовиков плавятся от горячего шлака. Также на выезжали с проверкой сотрудники Роспотребнадзора, Росприроднадзора и прокуратуры.

Пока вопрос с вывозом шлака остаётся открытым, ОНФ и жители посёлка ждут результатов проверок.

котельные ОНФ

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