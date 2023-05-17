К 100-летию Республики Бурятия «Ульгэр» создаёт огромных кукол

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Вячеслав Дондоков: «Я просто выполняю свой долг врача» Общество, Вячеслав Дондоков - главный врач БСМП, ушёл добровольцем на СВО, возглавляет там военный госпиталь. Он дал большое интервью о трудностях принятия решения уйти на фронт, буднях военной медицины, БСМП и политике