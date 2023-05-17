К 100-летию Республики Бурятия «Ульгэр» создаёт огромных кукол

Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Бурятии ждёт грандиозная программа празднования столетнего юбилея республики. Для шоу на Центральном стадионе театр кукол «Ульгэр» готовит ростовые куклы по эскизам художника Алексея Амбаева.
- Шесть кукол предстанут перед жителями и гостями республики 3 июня с 16:00-18:00 на музыкально-театральном представлении «Буряад улас - 100 жэл. Бурятии - 100 лет» в трёх парах: бурятской, семейской, эвенкийской. В высоту они будут 3 и 3,5 метра, - рассказали в театре.
Диаметр одной только головы куклы составляет 1 метр, поля бурятской шапки ещё больше. В одной кукле будет задействовано три актёра – двое управляют руками и один, по задумке создателей, конструкцию передвигает.
Пошивочному цеху предстоит ещё сшить одежду для ростовых кукол. По их подсчётам, на одну куклу уйдёт порядка 30 метров ткани.
- Куклы будут составные, голова и руки вырезаются из пенопласта. И это только начало работы. Мы уже армировали головы, нанесли клей ПВА, шпатлевку на все поверхности, теперь предстоит покраска, и это далеко не конец, - поделился художник-постановщик «Ульгэр» Сэсэг Дондокова.
Параллельно изготавливается каркас кукол, который необходим для сборки в целом. В этом театру помогает Юрий Норбоев, заведующий художественно-постановочной частью Бурятского драмтеатра.
Также во время шоу на Центральном стадионе будет размещена конструкция в виде юрты с большим 360-градусным объемным экраном на восемь граней. Она будет 17 метров в высоту и весить 20 тонн. А от её верхушки во все концы стадиона будет развешано 811 метров хии морин.
Кроме того, стадион будет оформлен орнаментами, отражающими культуру и бурятского, и русского, и эвенкийского народов. Для большего эффекта некоторые инсталляции будут передвижные.
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