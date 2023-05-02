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Жителей Бурятии приглашают встать в кадровый резерв работников образования

Жителей Бурятии приглашают встать в кадровый резерв работников образования
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чтобы попасть в него, нужно подать заявку на профессиональный конкурс «Флагманы образования»

В России набирают кадровый резерв из работников образования. Для этого при поддержке Минпросвещения России в 2023 году проводится профессиональный конкурс «Флагманы образования».

Конкурс проводится для следующих групп: студенты, педагоги и управленцы в сфере образования.

Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо в срок до 15 августа 2023 года пройти регистрацию на официальном сайте конкурса http://www.Flagmany.rsv.ru/

- «Флагманы образования» – это прекрасная возможность для профессионального и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных молодых специалистов, - сообщают организаторы конкурса.

Подробнее узнать о конкурсе можно в Бурятском республиканском институте образовательной политики.

образование

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