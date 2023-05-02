Чтобы попасть в него, нужно подать заявку на профессиональный конкурс «Флагманы образования»
В России набирают кадровый резерв из работников образования. Для этого при поддержке Минпросвещения России в 2023 году проводится профессиональный конкурс «Флагманы образования».
Конкурс проводится для следующих групп: студенты, педагоги и управленцы в сфере образования.
Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо в срок до 15 августа 2023 года пройти регистрацию на официальном сайте конкурса http://www.Flagmany.rsv.ru/
- «Флагманы образования» – это прекрасная возможность для профессионального и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных молодых специалистов, - сообщают организаторы конкурса.
Подробнее узнать о конкурсе можно в Бурятском республиканском институте образовательной политики.
Жителей Бурятии приглашают встать в кадровый резерв работников образования
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Им придётся три дня объезжать улицы в центре города
Школьницу хотели закрыть в учреждении для несовершеннолетних нарушителей
Синоптики представили подробный прогноз погоды
Женщины прошли обучающий курс
Он состоится с 5 по 8 мая
В городе устроят военный парад и развернут гигантскую георгиевскую ленту
После вся труппа театра уедет на гастроли в Забайкальский край
Соревнования собрали девять коллективов
На месте работают лифтёры
Картина «Золото империи» побила рекорд «Головара»
Обучение состоится в 14 образовательных учреждениях
Там ликвидировали промоину и утрамбовали грунт
Его посмертно наградили орденом Мужества
Власти пообещали привести его в порядок перед 9 мая
Рабочий процесс контролируют опытные мастера