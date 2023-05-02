Жителей Бурятии приглашают встать в кадровый резерв работников образования

Чтобы попасть в него, нужно подать заявку на профессиональный конкурс «Флагманы образования»



В России набирают кадровый резерв из работников образования. Для этого при поддержке Минпросвещения России в 2023 году проводится профессиональный конкурс «Флагманы образования».



Конкурс проводится для следующих групп: студенты, педагоги и управленцы в сфере образования.



Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо в срок до 15 августа 2023 года пройти регистрацию на официальном сайте конкурса http://www.Flagmany.rsv.ru/



- «Флагманы образования» – это прекрасная возможность для профессионального и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных молодых специалистов, - сообщают организаторы конкурса.



Подробнее узнать о конкурсе можно в Бурятском республиканском институте образовательной политики.



