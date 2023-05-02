В Бурятии прошла «Педагогическая весна»

В Улан-Удэ завершился фестиваль работников образования



В этом году в Бурятии республиканский фестиваль работников образования «Педагогическая весна-2023» вновь стал местом встречи талантливых педагогов и творческих коллективов. Сотни работников образования со всех уголков региона собрались, чтобы показать свои творческие способности и выразить себя в различных номинациях.



Фестиваль, посвящённый году педагога и наставника, столетию образования республики, состоялся 28 апреля в Улан-Удэ. Мероприятие проходило под лозунгом «Профсоюз зажигает звезды». Всего в фестивале приняли участие более 250 участников, 40 коллективов из 15 районов республики. Педагогические коллективы состязались в таких номинациях, как «Золотой голос», «Ансамблевое пение», «Танец», «Театральное искусство».



Ярким моментом стало награждение победителей в номинации «Золотой голос». Первое место получил Бимба Дабаев, учитель музыки санаторной школы-интерната №28 г. Улан-Удэ, с песней «Моя Бурятия». На втором месте оказался Жаргал Юндунов, педагог дополнительного образования Иволгинского районного центра дополнительного образования, с песней «Есть только миг». Баир Халзанов, учитель физической культуры Хошун-Узурской средней общеобразовательной школы имени Ш-Н.Э. Эрдынеева, занял третье место с песней «Снится мне деревня».



В номинации «Ансамблевое пением» первое место досталось дуэту Бурятского республиканского педагогического колледжа за их исполнение песни «Журавли». Второе место заняла вокальная группа детского сада «Улыбка» Окинского района с народной песней «Трактор яс», а третье место – ансамбль Курумканской средней общеобразовательной школы №2 с песней «Мой Курумкан».



В номинации «Танец» выступление коллектива Алтайской средней общеобразовательной школы Кяхтинского района с танцевальной композицией «Ёхор» завоевало первое место. Второе место досталось танцевальной группе республиканского центра образования с «Полинезийским танцем», а третье место – танцевальной группе Загустайской СОШ Селенгинского района за народный танец «Ая ганга».



В номинации «Театральное искусство» первое место заняла Светлана Санжитова, педагог центра дополнительного образования Закаменского района, со стихотворением бурятского поэта Мэлса Самбуева. Второе место за постановку досталось коллективу Нижне-Иволгинской средней общеобразовательной школы. Третье место присвоено Вере Асалхановой, к.п.н., доценту, ветерану Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова за «Монолог об учителе русского языка».



Всем участникам были вручены заслуженные дипломы, памятные статуэтки и ценные призы, сообщает пресс-служба Бурятской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.



