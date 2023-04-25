Победителей объявят ближе к концу года
В Мухоршибирском районе Бурятии объявлен конкурс «Народное достояние». Мероприятие проходит в рамках районного конкурса «Мой народ – моя гордость!», посвящённого столетию со дня образования республики и Году национального единства и народного подвига в Мухоршибирском районе.
Как сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района, к участию приглашаются лица, внёсшие значительный вклад в социально-экономическое развитие района и в укрепление межнационального единства. Кандидатуры претендентов на звание «Народное достояние» выдвигаются предприятиями, организациями, учреждениями и общественными объединениями.
Для участия в конкурсе инициаторы выдвижения кандидатов, направляют заявку в общий отдел администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» лично, по адресу: с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, кабинет 12 или на электронную почту: [email protected] с пометкой «Народное достояние». Приём представлений на участие в конкурсе завершается 30 июня.
Голосование за кандидатов состоится на портале Госуслуг со 2 по 31 октября. Десять конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, пройдут в финал конкурса. Конкурсная комиссия не позднее 30 ноября из числа финалистов определит пять победителей, которым присваивается звание «Народное достояние». Результаты конкурса объявят на подведении итогов районного конкурса «Мой народ – моя гордость».
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В районе Бурятии выберут «Народное достояние»
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