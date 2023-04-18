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В столице Бурятии убрали семь стихийных свалок

В столице Бурятии убрали семь стихийных свалок
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В Улан-Удэ продолжается генеральная уборка

В рамках месячника чистоты, который проходит сейчас в столице Бурятии, удалось ликвидировать семь стихийных свалок – у домов № 3 и 6 на улице Краснодонская, № 38 – на Жуковского, № 38 – на улице Пищевая, № 42 – на Воровского, № 51 – на Маршака и около дома № 7 в 111 микрорайоне. Об этом сообщили накануне в пресс-службе городской администрации.

Всего с начала месячника в Улан-Удэ прошло 338 экологических акций, к которым присоединились 590 организаций и 11 361 человек. На полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) вывезли более 1000 кубометров мусора.

Генеральная уборка столицы завершится 22 апреля общегородским субботником. В этот день мусор на полигоне в посёлке Вахмистрово от населения с 8 часов утра и до 19:00 будут принимать бесплатно. Каждый сможет сдать туда ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, но не свыше трёх кубометров.

В рамках акции «Город без покрышек» (0+) в Улан-Удэ организуют точки сбора автомобильных шин, которые после доставят для утилизации на республиканский мусороперерабатывающий завод. Из них хотят изготавливать безопасное и долговечное резиновое покрытие и плитку. 
мусор месячник чистоты

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