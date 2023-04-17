В столице Бурятии Флэш «похитил» чужую девушку



Флэш способен развивать запредельную скорость, перемещаться во времени и путешествовать между мирами. В комиксах под этим именем скрываются несколько разных персонажей, самый популярный из которых – Барри Аллен. Самым быстрым человеком в мире он стал после удара молнии.



Улан-удэнскую «версию» этого супергероя заметили на днях в центре бурятской столицы, на улице Балтахинова. Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», он помогал людям переходить дорогу, а кого-то и вовсе переносил на руках. Парень при этом действительно передвигался с большой скоростью. А ещё на одном видео, размещённом в том же сообществе, запечатлели, как он схватил ничего не подозревающую и, судя по всему, совершенно незнакомую девушку и уверенно помчался с ней куда-то, закинув на плечо. Ошарашенный спутник девушки бросился следом.



Мнения интернет-пользователей по поводу увиденного разделились. Кого-то это развеселило, другие откровенно восхитились, а третьи заявили, что супергерой мог бы действительно кому-то помочь и сделать что-то полезное – для одиноких пенсионеров, например.



Недавно местные паблики облетели видеозаписи с необычно одетым молодым человеком. Он облачился в красно-жёлтый костюм и белую обувь. И хотя в соцсетях незнакомца сравнили с Суперменом, внешне он всё-таки напоминает Флэша – персонажа вселенной «DC Comics» и героя популярного одноимённого американского сериала на канале The CW ().