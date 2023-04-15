Четверо улан-удэнцев пытались передать наркотики в колонию

В ходе предварительного следствия подсудимые полностью признали вину и раскаялись



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ постановил обвинительный приговор в отношении четырёх местных жителей. Они признаны виновными в покушении на незаконное приобретение наркотических средств, совершённом в крупном размере; покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.



Оказалось, что 22-летний уроженец Джидинского района, отбывающий наказание в колонии-поселении, пытался организовать передачу наркотических средств на территорию исправительного учреждения под видом чайной коробки. В октябре 2022 года при попытке передачи он и трое соучастников задержаны сотрудниками линейного отдела полиции.



В ходе предварительного следствия все четверо подсудимых полностью признали вину и раскаялись.



- Суд, с учётом мнения государственного обвинителя – помощника Бурятского транспортного прокурора, назначил наказание организатору пересылки в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, остальным сбытчикам наркотиков – от 2,5 до 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Приговор суда не вступил в законную силу.

