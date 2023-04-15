В ходе предварительного следствия подсудимые полностью признали вину и раскаялись
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ постановил обвинительный приговор в отношении четырёх местных жителей. Они признаны виновными в покушении на незаконное приобретение наркотических средств, совершённом в крупном размере; покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.
Оказалось, что 22-летний уроженец Джидинского района, отбывающий наказание в колонии-поселении, пытался организовать передачу наркотических средств на территорию исправительного учреждения под видом чайной коробки. В октябре 2022 года при попытке передачи он и трое соучастников задержаны сотрудниками линейного отдела полиции.
В ходе предварительного следствия все четверо подсудимых полностью признали вину и раскаялись.
- Суд, с учётом мнения государственного обвинителя – помощника Бурятского транспортного прокурора, назначил наказание организатору пересылки в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, остальным сбытчикам наркотиков – от 2,5 до 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Четверо улан-удэнцев пытались передать наркотики в колонию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ходе предварительного следствия подсудимые полностью признали вину и раскаялись
На утро 15 апреля очаг ликвидирован
Первые в этом году республиканские соревнования проведут в Шаманских горах
Мужчина заподозрил жену в неверности
В соревнованиях примут участие юные спортсмены
Ожидается сильный ветер и дождь
В Улан-Удэ прочтут лекцию о творчестве ссыльного художника
Накануне Дня Победы составы посетят 21 станцию
Заявки можно подать до 24 апреля
Приём работ завершится 24 апреля
По утрам для любителей спорта будут свободны беговые дорожки
В городе проведут персональную выставку к 65-летнему юбилею художника-постановщика
Фестиваль «Дети – детям» состоится летом в Москве
Добывать пернатых разрешат в пяти районах республики
А ещё на него разрешается приобрести товары первой необходимости для ребёнка