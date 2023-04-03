В Бурятии завершился международный конкурс балетмейстеров

Гран-при выиграла преподавательница колледжа искусств
В Бурятии определены лауреаты и дипломанты VII международного конкурса балетмейстеров-постановщиков имени Татьяны Гергесовой. Конкурс проходил по трём номинациям: «Народный танец». «Стилизованный народный танец» и «Современный танец». В каждой номинации участвовали три возрастные категории: «Студенты средних учебных заведений», «Студенты высших учебных заведений» и «Преподаватели образовательных организаций, руководители хореографических коллективов, детских домов творчества».
Гран-при конкурса выиграла Татьяна Давыдова, преподаватель колледжа искусств имени П.И. Чайковского за постановку двух наиболее ярких танцев «Ярмарка» и «Забайкальская походная».
Номинация «Современный танец»
Возрастная категория «Студенты ссузов»
Дипломанты IV степени: Диана С., Бурятский республиканский хореографический колледж имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева, постановка танца «Проклятье луны» и Анастасия З., колледж искусств имени Чайковского, танец «Жёны декабристов»;
Лауреаты III степени - студенты Иркутского колледжа культуры и искусств Диана П. и Даниил Ж.;
Лауреат II степени - студентка хореографического колледжа Ангелика К.;
Лауреат I место – студенты колледжа искусств Софья К. и Вячеслав А.
Возрастная категория «Студенты вузов»
Дипломант IV степени - Ковадло Ольга;
Лауреат III степени - Халбазыкова Арина;
Лауреат II степени – Белькова Екатерина;
Лауреат I премии - Мошкович Алёна.
Возрастная группа «Преподаватели образовательных организаций, руководители хореографических коллективов, детских домов творчества»
Дипломант V степени – преподаватель детской школы искусств №3 города Чита Монтьева Ирина Сергеевна;
Дипломанты IV степени: Гармаева Сайжина Булатовна, школа современного танца «Угол зрения» город Улан-Удэ и преподаватели детской образцовой школы танца «Акварель» город Улан-Удэ Кушнарева Татьяна Витальевна и Куркина Анастасия Андреевна;
Лауреаты III степени: Галсанова Виктория Баясхалановна, преподаватель Орликской детской школы искусств Окинского района; преподаватели Баргузинской детской школы искусств Малыгина Наталья Николаевна и Пашинская Александра Виниаминовна; преподаватель Иркутского областного колледжа культуры Дивисенко Наталья Петровна.
Лауреаты II степени: педагоги из Заиграевской детской школы искусств Овчинникова Ирина Анатольевна и Фёдорова Надежда Геннадьевна; преподаватель колледжа искусств Виктория Баировна Дашиева;
Первое место присуждается хореографу Овсянниковой Марии Петровне, дворец культуры «Даурия» города Краснокаменск Забайкальского края.
Номинация «Стилизованный народный танец»
Возрастная категория «Студенты ссузов»
Диплом IV степени - студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа Анастасия Н.
Возрастная категория «Студенты вузов»
Дипломанты V степени: Банзаракцаева Сэсэг, Гармаева Арина;
Дипломанты IV степени: студенты института культуры Халбазыкова Арина, Монтоев Мыжит;
Лауреат III степени – студент института культуры Степанов Иван;
Лауреат II степени – студент Монгольского университета культуры и искусств Уламсайхан Сүхбат;
Первое место завоевала студентка Монгольского университета культуры и искусств Ууганцэцэг Шинэбаяр.
Возрастная группа «Преподаватели образовательных организаций, руководители хореографических коллективов, детских домов творчества»
Дипломанты V степени: преподаватель детской школы искусств №3 города Чита Монтьева Ирина Сергеевна; преподаватели Баргузинской детской школы искусств Малыгина Наталья Николаевна и Пашинская Александра Вениаминовна;
Дипломанты IV степени: преподаватели детской школы искусств имени Найдана Дамиранова, город Гусиноозёрск Борисова Светлана Владимировна и Кондакова Светлана Баировна; преподаватель детской школы искусств №7 города Чита Базарон Баирма Бимбаевна;
Лауреаты III степени: преподаватель Курумканской ДШИ Бадмаева Сурена Баторовна; Горина Ольга Викторовна, Иркутский областной колледж культуры; Макаревич Татьяна Владимировна, дворец культуры «Юность» город Саянск, Иркутская область;
Лауреаты II степени: Ешиева Хандажаб Николаевна, Могойтуйская средняя общеобразовательная школа имени Шагдарова» Забайкальский край; Дашинорбоева Анастасия Александровна, Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал»;
Первое место также разделили два конкурсанта: преподаватель Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева Тыхеев Чингис Владимирович; Орипов Тахиржон Тулкинжонович, центр досуга «Наран», посёлок Усть-Ордынский Иркутской области.
Номинация «Народный танец»
Возрастная группа «Студенты ссузов»
Дипломанты IV степени: Екатерина А. и Валерия В.;
Лауреат III степени – студентка Анастасия К.;
Лауреат II степени – Амир К.;
Звание лауреатов I степени присуждено Элине Г. и Ирине Х.
Возрастная группа «Студенты вузов»
Дипломом IV степени награждается студентка института культуры Чернявская Дарья;
Третье место разделили два конкурсанта: Уламсайхан Сүхбат, Монгольский университет культуры и искусств и студентка Восточно-Сибирского института культуры Ольга Ковадло;
Второе место решением жюри не присуждается;
Первая премия вручается студентке Монгольского университета культуры и искусств Мөнхчулуун Энхжин.
Возрастная категория «Профессионалов – преподавателей, руководителей хореографических коллективов»
Дипломантами V степени стали: Галтаева Баирма Жаргаловна, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени Филиппова город Улан-Удэ; преподаватель Орликской детской школы искусств Окинского района Галсанова Виктория Баясхалановна; Дамбиева Туяна Владимировна, Хужирская средняя общеобразовательная школа, Детский дом творчества посёлка Еланцы Иркутской области;
Диплом IV степени вручается Соболевой Елене Григорьевне, городской Дворец детского (юношеского) творчества город Улан-Удэ;
Премию за третье место разделили: Цыремпилова Сэсэг Эдуардовна, центр эвенкийской культуры «Арун»; преподаватель музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Аюшеева Мохова Ульяна Николаевна; Кушнарёва Татьяна Винальевна и Куркина Анастасия Андреевна, детская Образцовая школа танца «Акварель»;
Лауреатами II степени стали: преподаватель Восточно-Сибирского института культуры Попова Татьяна Владимировна; Казакова Наталья Владимировна, дворец культуры имени Юрия Гагарина города Иркутск;
Лауреатами I степени стали: преподаватель Монгольского университета культуры и искусств Ёндон Дамчаабадгар; преподаватель Колледжа искусств Цыренжапова Оюна Баиновна.
Решением жюри и организаторов был учреждён специальный приз VII международного конкурса балетмейстеров-постановщиков за развитие национального хореографического искусства и сохранение традиций талантливой исполнительницы, хореографа-постановщика, собирателя и исследователя народных танцев Татьяны Гергесовой в размере 50000 рублей. Приз вручили Санданову Арсалану Жаргаловичу (Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал») за постановку танца «hээршэд». Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.
В Бурятии завершился международный конкурс балетмейстеров
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