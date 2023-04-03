В Бурятии завершился международный конкурс балетмейстеров

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств им. П.И. Чайковского

Гран-при выиграла преподавательница колледжа искусств



В Бурятии определены лауреаты и дипломанты VII международного конкурса балетмейстеров-постановщиков имени Татьяны Гергесовой. Конкурс проходил по трём номинациям: «Народный танец». «Стилизованный народный танец» и «Современный танец». В каждой номинации участвовали три возрастные категории: «Студенты средних учебных заведений», «Студенты высших учебных заведений» и «Преподаватели образовательных организаций, руководители хореографических коллективов, детских домов творчества».



Гран-при конкурса выиграла Татьяна Давыдова, преподаватель колледжа искусств имени П.И. Чайковского за постановку двух наиболее ярких танцев «Ярмарка» и «Забайкальская походная».



Номинация «Современный танец»



Возрастная категория «Студенты ссузов»

Дипломанты IV степени: Диана С., Бурятский республиканский хореографический колледж имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева, постановка танца «Проклятье луны» и Анастасия З., колледж искусств имени Чайковского, танец «Жёны декабристов»;

Лауреаты III степени - студенты Иркутского колледжа культуры и искусств Диана П. и Даниил Ж.;

Лауреат II степени - студентка хореографического колледжа Ангелика К.;

Лауреат I место – студенты колледжа искусств Софья К. и Вячеслав А.



Возрастная категория «Студенты вузов»

Дипломант IV степени - Ковадло Ольга;

Лауреат III степени - Халбазыкова Арина;

Лауреат II степени – Белькова Екатерина;

Лауреат I премии - Мошкович Алёна.



Возрастная группа «Преподаватели образовательных организаций, руководители хореографических коллективов, детских домов творчества»

Дипломант V степени – преподаватель детской школы искусств №3 города Чита Монтьева Ирина Сергеевна;

Дипломанты IV степени: Гармаева Сайжина Булатовна, школа современного танца «Угол зрения» город Улан-Удэ и преподаватели детской образцовой школы танца «Акварель» город Улан-Удэ Кушнарева Татьяна Витальевна и Куркина Анастасия Андреевна;

Лауреаты III степени: Галсанова Виктория Баясхалановна, преподаватель Орликской детской школы искусств Окинского района; преподаватели Баргузинской детской школы искусств Малыгина Наталья Николаевна и Пашинская Александра Виниаминовна; преподаватель Иркутского областного колледжа культуры Дивисенко Наталья Петровна.

Лауреаты II степени: педагоги из Заиграевской детской школы искусств Овчинникова Ирина Анатольевна и Фёдорова Надежда Геннадьевна; преподаватель колледжа искусств Виктория Баировна Дашиева;

Первое место присуждается хореографу Овсянниковой Марии Петровне, дворец культуры «Даурия» города Краснокаменск Забайкальского края.



Номинация «Стилизованный народный танец»



Возрастная категория «Студенты ссузов»

Диплом IV степени - студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа Анастасия Н.



Возрастная категория «Студенты вузов»

Дипломанты V степени: Банзаракцаева Сэсэг, Гармаева Арина;

Дипломанты IV степени: студенты института культуры Халбазыкова Арина, Монтоев Мыжит;

Лауреат III степени – студент института культуры Степанов Иван;

Лауреат II степени – студент Монгольского университета культуры и искусств Уламсайхан Сүхбат;

Первое место завоевала студентка Монгольского университета культуры и искусств Ууганцэцэг Шинэбаяр.



Возрастная группа «Преподаватели образовательных организаций, руководители хореографических коллективов, детских домов творчества»

Дипломанты V степени: преподаватель детской школы искусств №3 города Чита Монтьева Ирина Сергеевна; преподаватели Баргузинской детской школы искусств Малыгина Наталья Николаевна и Пашинская Александра Вениаминовна;

Дипломанты IV степени: преподаватели детской школы искусств имени Найдана Дамиранова, город Гусиноозёрск Борисова Светлана Владимировна и Кондакова Светлана Баировна; преподаватель детской школы искусств №7 города Чита Базарон Баирма Бимбаевна;

Лауреаты III степени: преподаватель Курумканской ДШИ Бадмаева Сурена Баторовна; Горина Ольга Викторовна, Иркутский областной колледж культуры; Макаревич Татьяна Владимировна, дворец культуры «Юность» город Саянск, Иркутская область;

Лауреаты II степени: Ешиева Хандажаб Николаевна, Могойтуйская средняя общеобразовательная школа имени Шагдарова» Забайкальский край; Дашинорбоева Анастасия Александровна, Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал»;

Первое место также разделили два конкурсанта: преподаватель Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева Тыхеев Чингис Владимирович; Орипов Тахиржон Тулкинжонович, центр досуга «Наран», посёлок Усть-Ордынский Иркутской области.



Номинация «Народный танец»



Возрастная группа «Студенты ссузов»

Дипломанты IV степени: Екатерина А. и Валерия В.;

Лауреат III степени – студентка Анастасия К.;

Лауреат II степени – Амир К.;

Звание лауреатов I степени присуждено Элине Г. и Ирине Х.



Возрастная группа «Студенты вузов»

Дипломом IV степени награждается студентка института культуры Чернявская Дарья;

Третье место разделили два конкурсанта: Уламсайхан Сүхбат, Монгольский университет культуры и искусств и студентка Восточно-Сибирского института культуры Ольга Ковадло;

Второе место решением жюри не присуждается;

Первая премия вручается студентке Монгольского университета культуры и искусств Мөнхчулуун Энхжин.



Возрастная категория «Профессионалов – преподавателей, руководителей хореографических коллективов»

Дипломантами V степени стали: Галтаева Баирма Жаргаловна, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени Филиппова город Улан-Удэ; преподаватель Орликской детской школы искусств Окинского района Галсанова Виктория Баясхалановна; Дамбиева Туяна Владимировна, Хужирская средняя общеобразовательная школа, Детский дом творчества посёлка Еланцы Иркутской области;

Диплом IV степени вручается Соболевой Елене Григорьевне, городской Дворец детского (юношеского) творчества город Улан-Удэ;

Премию за третье место разделили: Цыремпилова Сэсэг Эдуардовна, центр эвенкийской культуры «Арун»; преподаватель музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Аюшеева Мохова Ульяна Николаевна; Кушнарёва Татьяна Винальевна и Куркина Анастасия Андреевна, детская Образцовая школа танца «Акварель»;

Лауреатами II степени стали: преподаватель Восточно-Сибирского института культуры Попова Татьяна Владимировна; Казакова Наталья Владимировна, дворец культуры имени Юрия Гагарина города Иркутск;

Лауреатами I степени стали: преподаватель Монгольского университета культуры и искусств Ёндон Дамчаабадгар; преподаватель Колледжа искусств Цыренжапова Оюна Баиновна.



Решением жюри и организаторов был учреждён специальный приз VII международного конкурса балетмейстеров-постановщиков за развитие национального хореографического искусства и сохранение традиций талантливой исполнительницы, хореографа-постановщика, собирателя и исследователя народных танцев Татьяны Гергесовой в размере 50000 рублей. Приз вручили Санданову Арсалану Жаргаловичу (Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал») за постановку танца «hээршэд». Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.



