Улан-удэнцы продолжают скользить и падать на улицах

С наступлением тепла центр города превратился в настоящий каток











В комитете подчеркнули: сотрудники КБУ работают там ежедневно.



- Скользкие участки подсыпаются, наледь скалывается вручную. Из-за несвоевременной очистки крыш от снега он тает и стекает на тротуар. 3 марта будет повторная очистка тротуаров и подсыпка, – заверили в КГХ.



Жители бурятской столицы продолжают жаловаться на скользкие дороги и тротуары. По их словам, в центре города просто невозможно ходить – там стало скользко, как на катке.В комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ пояснили: улицы каждый день приводят в порядок 112 человек и 60 единиц спецтехники. Снег убирают с трасс и пешеходных зон, чтобы во время таяния улицы не подтопило.- Из-за того, что днём температура приближается к нулевой отметке, снег на некоторых участках начинает таять, – пояснил и. о. директора подведомственного КГХ комбината по благоустройству Александр Солдаткин. – Вечером он замерзает, и на поверхности образуется тонкий слой льда. Сейчас мы усиленно очищаем улицы от снега, а скользкие места подсыпаем, чтобы обеспечить горожанам безопасное передвижение.С начала года две управляющие компании получили штрафы за несвоевременную уборку наледи во дворах и крыш – от снега и сосулек. Каждой придётся заплатить по 60 тысяч рублей. Всего с начала года городским «управляшкам» выписали 45 соответствующих требований и составили на них 33 протокола. За работой УК следят сотрудники управления административного контроля КГХ.Много жалоб поступает и на наледь от улицы Советская до площади Советов. 23-летний улан-удэнец рассказал «Байкал-Daily», что буквально накануне упал прямо возле остановки.- Шёл с работы домой. Дорога была очень скользкая. Почему никто там не посыпает песком? – возмутился он.