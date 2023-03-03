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Улан-удэнцы продолжают скользить и падать на улицах

Улан-удэнцы продолжают скользить и падать на улицах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С наступлением тепла центр города превратился в настоящий каток

Жители бурятской столицы продолжают жаловаться на скользкие дороги и тротуары. По их словам, в центре города просто невозможно ходить – там стало скользко, как на катке.

В комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ пояснили: улицы каждый день приводят в порядок 112 человек и 60 единиц спецтехники. Снег убирают с трасс и пешеходных зон, чтобы во время таяния улицы не подтопило.

- Из-за того, что днём температура приближается к нулевой отметке, снег на некоторых участках начинает таять, – пояснил и. о. директора подведомственного КГХ комбината по благоустройству Александр Солдаткин. – Вечером он замерзает, и на поверхности образуется тонкий слой льда. Сейчас мы усиленно очищаем улицы от снега, а скользкие места подсыпаем, чтобы обеспечить горожанам безопасное передвижение.

С начала года две управляющие компании получили штрафы за несвоевременную уборку наледи во дворах и крыш – от снега и сосулек. Каждой придётся заплатить по 60 тысяч рублей. Всего с начала года городским «управляшкам» выписали 45 соответствующих требований и составили на них 33 протокола. За работой УК следят сотрудники управления административного контроля КГХ.

Много жалоб поступает и на наледь от улицы Советская до площади Советов. 23-летний улан-удэнец рассказал «Байкал-Daily», что буквально накануне упал прямо возле остановки.

- Шёл с работы домой. Дорога была очень скользкая. Почему никто там не посыпает песком? – возмутился он.

В комитете подчеркнули: сотрудники КБУ работают там ежедневно.

- Скользкие участки подсыпаются, наледь скалывается вручную. Из-за несвоевременной очистки крыш от снега он тает и стекает на тротуар. 3 марта будет повторная очистка тротуаров и подсыпка, – заверили в КГХ.
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