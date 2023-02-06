Забайкальцев приглашают прийти на Сагаалган на площадь Ленина
В Чите 23 февраля на площади имени Ленина пройдёт масштабное празднование Белого месяца – Сагаалгана (6+). Организаторы поделились планами на мероприятие и тем, чем будут радовать читинцев и гостей города.
- В 2023 мы массово отметим бурятский праздник Белого месяца Сагаалган 23 февраля с соблюдением всех ритуалов и обрядов его проведения. В этом году, как и традиционно несколько лет подряд его празднования, он будет проходить на площади имени Ленина, в самом сердце Читы. Само празднование начнётся в 15:00. Начнут работать торговые ряды, среди которых будут наши предприниматели. Гости смогут порадовать себя настоящими бурятскими буузами, а также смогут посмотреть на творения наших мастериц и мастеров традиционных ремёсел, например, из Угдана, - рассказала заместитель министра культуры Забайкальского края Алена Ячменева.
Коллектив Забайкальского краевого училища культуры подготовил народные гуляния, именуемые «Забайкалье многонациональное». Это русские народные игры, традиционные бурятские игры, а ещё мастер-класс по ёхору, который закончится одним большим массовым национальным танцем. Полученные знания земляки смогут показать на практике. После читинцы смогут насладиться концертом приглашённых артистов из национального театра песни и танца «Амар сайн». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите масштабно отметят праздник Белого месяца
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