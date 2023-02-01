В километре от Байкала в Бурятии восстановят аэродром и «взлётку»

Они не функционируют уже два десятка лет
Забытый аэродром в прибайкальском селе Горячинск в Бурятии решили возродить. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала допускается строительство объектов инфраструктуры воздушного транспорта аэропорта. В соответствии с Воздушным кодексом РФ, они не относятся к особо опасным или технически сложным, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на «Интерфакс».
Соответствующие изменения
уже внесли в перечень видов деятельности, запрещённых в ЦЭЗ. Документ опубликовали на минувшей неделе на официальном интернет-портале правовой информации.
Взлётно-посадочная полоса возле Горячинска не функционирует уже более 20 лет. Она, как и основанный в 1810 году грязевой курорт, находится в километре от побережья священного озера.
Восстановить аэропорт планировали ещё десять лет назад, в 2013 году, в рамках целевой программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья», но в итоге работы отложили. Их не удавалось начать из-за строгих ограничений, которые действуют сегодня на Байкальской природной территории.
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Они не функционируют уже два десятка лет
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